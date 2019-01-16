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«Почте России» предложили продавать лекарства

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в своем Instagram выступила с предложением начать продавать в отделениях «Почты России» лекарства.

В своём обращении Марина Ковтун отметила недостаток аптечных пунктов во многих населенных пунктах региона.

«Понимаю, что это проблема непростая, но ее надо решать. И решение ее было бы куда полезнее, чем продажа пива в отделениях „Почты России“, — отметила губернатор. По ее словам, во многих населенных пунктах Мурманской области, особенно отдаленных, не хватает аптек, и это является серьезной проблемой», — заявила она.

 

В пресс-службе «Почты России» пообещали изучить возможность предоставления такой услуги, оговорившись, что для торговли лекарственными препаратами необходимо соответствующее решение властей.

15 января «Почта России» подтвердила, что продает пиво в своих отделениях. В управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области рассказали, что это позволяет повысить выручку почтовых отделений и привлечь финансирование на их модернизацию.

Автор: Анна
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