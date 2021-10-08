Онлайн-ритейлер Самокат и AliExpress Россия выяснили, где россияне находят любимых питомцев, кого и по каким причинам заводят, а также во сколько обходится содержание домашнего животного. Оказалось, что большинство россиян подобрали своих животных на улице, а собачники в среднем тратят на 40% больше на своего питомца, чем владельцы кошек.

У большинства россиян (93%) дома живет одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. Так, у 4% опрошенных дома живут рыбки, еще у 4% — грызуны. Попугаи и другие экзотические животные только у 2%. Треть россиян подобрали своих животных на улице, а каждый десятый купил питомца в подарок ребенку. Пятая часть опрошенных признались, что завели домашнее животное из-за одиночества во время карантина.

По данным онлайн-ритейлера Самокат, почти 70% россиян стали тратить больше средств на животных в этом году. Статистику подтверждают и данные AliExpress Россия: в сентябре россияне стали тратить на товары для животных в 1,2 раза больше, чем в прошлом году.

Каждый седьмой опрошенный связывает это с тем, что на полках появилось больше интересных товаров, а у 12% стало больше животных. Большая часть россиян (41%) тратит до 3 тысяч рублей в месяц на своего питомца. Еще у 36% на это уходит до 5 тысяч, а у каждого седьмого — до 10 тысяч в месяц.

Значительно выросли продажи товаров для собак от российских продавцов — в 24 раза по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в сентябре хозяева выбирали водонепроницаемые нескользящие ботинки для собак со шнуровкой. Еще покупатели часто заказывали вязаные свитеры с капюшонами для собак маленьких пород.

Спрос на товары для кошек от российских продавцов в сентябре вырос в 16 раз. Кошкам чаще всего выбирают лакомства. Самые популярные — со вкусами крольчатины, лосося и индейки. А вот среди владельцев рыб в 6 раз вырос спрос на товары для аквариумистики. Наибольшей популярностью пользуется различный декор для аквариума — фигурки, искусственные медузы и растения.

Любопытно, что 72% собачников и 43% владельцев кошек берут своего питомца в путешествия. Каждый третий владелец домашнего животного и вовсе не может расстаться со своим любимцем даже для похода в магазин. Поэтому около трети владельцев собак (28%) и почти четверть (23%) владельцев кошек заказывают продукты с доставкой на дом, чтобы не оставлять питомца одного.

Большинство хозяев (93%) покупает товары для животных онлайн и иногда в обычных магазинах. А каждый четвертый уже покупает все необходимое онлайн. 48% опрошенных готовы покупать товары для животных только онлайн при условии, что ритейлеры представят более широкий ассортимент. Еще для россиян важно, чтобы товары для животных доставляли быстро (44%) и бесплатно (39%).