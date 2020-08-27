Почти 8 тысяч рублей придётся отдать за сборы в школу

Эксперты маркетплейса Беру проанализировали спрос на школьные товары и рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу. В исследовании использовались данные о количестве заказов в категории с 1 по 24 августа 2020 года.

Спрос на школьные принадлежности на Беру начал расти с начала августа, а пик интереса к категории пришёлся на 24 августа — тогда россияне сделали на 130% заказов больше, чем 3 августа. Наибольшей популярностью на сервисе пользуются пеналы и письменные принадлежности, а также канцелярские товары, тетради и дневники. Как отмечают эксперты Беру, в этом месяце россияне сделали на 114% больше заказов, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако по сравнению с прошлым сезоном средний чек в категории снизился на 11% и составил 1032 рубля.

Для исследования эксперты Беру использовали данные о средних чеках в категориях товаров для школы и составили стартовый набор:

Пенал и письменные принадлежности (ручка, карандаш, корректор, маркер и чертёжные инструменты).

Канцелярские товары (клей, точилка, ластик, ножницы, подставка для книг, скотч, скрепки, кнопки и закладки).

Тетради, дневник и обложки.

Рюкзак или ранец, а также мешок для обуви.

Товары для уроков труда.

Так, на покупку пенала в этом августе россияне в среднем тратили 367 рублей, на ручки — 396 рублей, карандаши — 178 рублей, корректоры — 182 рубля, маркеры — 277 рублей, чертёжные инструменты — 249 рублей. Таким образом покупка пенала и письменных принадлежностей в этом августе в среднем обошлась в 1649 рублей.

Набор канцелярских товаров в среднем стоил 1953 рубля. В него входят: клей — 170 рублей, точилка — 338 рублей, ластик — 153 рубля, ножницы — 199 рублей, подставка для книг — 498 рублей, скотч — 194 рубля, скрепки и кнопки — 193 рубля, а также закладки — 208 рублей.

На покупку тетрадей россияне на Беру тратили в среднем около 445 рублей, дневников — 212 рублей, а обложек — 303 рубля. Средний чек в категории ранцев и рюкзаков составил 2551 рубль, а мешков для обуви — 348 рублей. Для уроков труда пригодится специальная одежда. В среднем россияне в августе тратили 267 рублей на её покупку.

Таким образом в этом сезоне стандартный набор товаров для школьника обойдётся в 7728 рублей. В прошлом году россияне тратили на аналогичный набор школьных принадлежностей чуть меньше — 7592 рубля.

По мнению экспертов Беру, несмотря на то, что средний чек в общей категории школьных товаров в этом году снизился на 11%, в части отдельных категорий россияне стали выбирать более дорогие товары. Так, например, в этом году средний чек на покупку обложек вырос на 155%, мешков для обуви — на 34%, пеналов — на 24%. Это и повлияло на незначительный рост средней стоимости школьного набора.