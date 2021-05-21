Почти половина российских ритейлеров еще не внедрила систему маркировки товаров

Исследование, проведенное облачным сервисом для управления торговлей МойСклад совместно с маркетплейсом «СДЭК.Маркет», показало, что 45,7% среди 1498 представителей онлайн и офлайн-ретейла, только предстоит внедрение обязательной маркировки товаров. В проекте по внедрению маркировки приняли участие 19,9% опрошенных, 17,6% подключились к системе, а 16,8% сделали это уже давно.

Инициативу, связанную с обязательной маркировкой товаров, полезной считает почти четверть респондентов (23,9%): из них 13,1% отметили, что, несмотря на необходимость ее внедрения, систему можно было сделать в другом, менее сложном для освоения, формате. 24,4% при этом считают, что с внедрением маркировки возрастет количество бюрократических процессов. 51,7% уверены, что маркировка — это дополнительная головная боль для предпринимателей.

На вопрос о том, сколько времени у ретейлеров занял процесс внедрения маркировки, почти треть опрошенных (31,9%) ответили, что более месяца, 15% — около месяца, а 9,7% — от 2-3 недель.

55,3% компаний, уже внедривших маркировку, рассказали, что самостоятельно вводят электронный документооборот (ЭДО) и маркировку. 25,2% обратились за помощью к сторонним организациям, а 19,5% только планируют воспользоваться услугами подобных фирм.

Более половины ретейлеров, принявших участие в опросе, (51,2%) уже перешли на ЭДО, 24,8% находятся на этапе перехода, а 24% пока еще не используют электронный документооборот.

Также ретейлеры, внедрившие систему маркировки товаров, рассказали о том, как эта инициатива сказалась на работе с документами: 73,6% признались, что маркировка усложнила работу, при этом 18,7% отметили, что маркировка незначительно усложнила документооборотные процессы, а у 7,8% участников исследования ничего не изменилось.

Среди проблем, перечисленных участниками программы введения обязательной маркировки, наиболее распространенной оказался процесс внесения сведений в систему «Честный знак» (48,5%). У 46,6% трудности вызвал заказ кодов маркировки, у 44,7% — установка нового принтера для печати этикеток, соответствующего законодательному регламенту, у 38,2% — настройка онлайн-кассы, у 34,7% — регистрация в системе «Честный знак», у 26,6% — регистрация в ГС1 РУС, у 20,9% — получение цифровой подписи (ЭЦП). Пятая часть участников исследования (19%) не столкнулась ни с одной из вышеперечисленных проблем.

74,4% респондентов сомневаются, что обязательная маркировка товаров позволит уменьшить количество контрафактной продукции на российском рынке. 17,2% ответили, что на данном этапе делать выводы еще рано, а 8,1% твердо уверены в том, что данная инициатива поможет в борьбе с подделками товаров.

«Результаты опроса показали, что отечественные ретейлеры в какой-то степени напуганы введением обязательной маркировки товаров. Их можно понять — все-таки глобальные перемены многими воспринимаются, как очередное усложнение работы российского малого и среднего бизнеса, особенно, учитывая количество нюансов, которые необходимо соблюсти для грамотного внедрения системы. Тем не менее, опыт наших клиентов показывает, что для розничной торговли подключение к системе маркировки не является каким-то заградительным требованием. Затраты на ее внедрение в розничном сегменте сравнимы с относительно недавним переходом на онлайн-кассы. Делать выводы о пользе этой инициативы на раннем этапе — бессмысленно, они покажут себя в будущем». Аскар Рахимбердиев, CEO компании МойСклад