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«Почти России» за 2 года построит 38 логистических центров

ФГУП «Почти России» планирует в течение двух лет построить 38 логистических центров по доставке товаров, сообщил генеральный директор Николай Подгузов на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы этой осенью запускаем большой инфраструктурный проект — строительство 38 логистических центров в 34 городах нашей страны. Это города-миллионники, города с населением более 500 тыс. человек, которые охватывают более 80% населения. Инвестиции составят 24 млрд рублей.

По его словам, строительство центров позволит значительно ускорить доставку товаров населению.

«Для этих 34 городов, где будут расположены наши центры, мы обеспечим в ближайшие два года доставку товара, если заказ был сделан до 12:00 дня в этот же день, а если после 12:00 — то на следующий день», — добавил Подгузов.

Он также сообщил, что, в частности, в Хабаровске планируется строительство крупного логистического центра, который позволит ежегодно доставлять на Дальний Восток до 15 млн посылок. Подгузов уточнил, что площадь центра составит около 17 тыс. кв.м., инвестиции — 3 млрд рублей.

«Мы приступим к реализации этого центра в 2019 году, в 2019-2020 году он уже будет выходить на проектные мощности. Это будет не только зона сортировки, но и современного складского хранения», — уточнил Николай Подгузов.

Автор: Анна
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