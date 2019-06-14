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Почти треть россиян покупают одежду экологичных марок

Исследовании, которое проводилось на глобальной платформе для поиска одежды и обуви GLAMI показало: почти треть россиян (30,6%) покупают одежду, обувь и аксессуары от экологичных брендов.

«Почти треть участников опроса сообщила, что покупала одежду, обувь или аксессуары брендов, которые придерживаются принципов устойчивого (экологически рационального) развития. Остальные либо никогда не приобретали подобных товаров (43%), либо не обращали внимания при покупке на эту информацию (26%)», — отмечает Glami.

По мнению россиян, экологичная одежда и обувь — это те товары, которые производят без вреда для окружающей среды, такой ответ дал 61% опрошенных. Помимо этого, забота об охране природы подразумевает органические или разлагающиеся вещества в составе товаров (43% опрошенных), международные экологические сертификаты (27%), справедливые и безопасные условия работы сотрудников (20%), прозрачность производства и доставки (15%).

«Каждый второй участник исследования (53,5%) отметил, что не будет приобретать одежду и обувь бренда, если узнает, что компания загрязняет природу или создает тяжелые условия труда для своих работников. Треть опрошенных не смогла дать определенного ответа на вопрос, а на выбор остальных эти факты никак бы не повлияли (17%)», — отмечено в исследовании.

Исследование основано на опросе 4,9 тыс. россиян. Около 90% опрошенных — женщины, 10% — мужчины. Наиболее активно на вопросы отвечали россияне в возрасте от 21 до 30 лет (31% от общего количества участников) и от 31 до 40 лет (27%).

Автор: Анна
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