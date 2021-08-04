Почти в 2,5 раза больше россиян стали использовать Pay-платежи

Российские пользователи стали чаще оплачивать покупки по технологии Pay. Число таких бесконтактных платежей за семь месяцев 2021 года выросло на 36%, оборот — в 2,4 раза, а количество плательщиков — почти в 2,5 раза. А наибольший рост, в 11,3 раза, был среди покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (платежный сервис ЮMoney, входит в экосистему Сбера). Они изучили различные платежные методы более чем в 120 тысячах интернет-магазинов в период с 1 января по 31 июля 2020 и 2021 годов.

Бесконтактная оплата набирает популярность в России

За семь месяцев 2021 года доля Pay-платежей среди других методов оплаты составила 17%. Через выставленные счета в социальных сетях и мессенджерах оплачено 10% покупок, по картам и счетам ЮMoney — 4%. Банковские карты, виртуальные и пластиковые, по-прежнему лидируют с долей в 69%.

«Количество Pay-платежей за семь месяцев 2021 года выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обороты и число плательщиков увеличились в 2,4 и почти в 2,5 раза соответственно. Средний чек вырос на 77% и составил 1531 рубль. Основное количество покупок с помощью мобильных систем приходится на Apple Pay — 76%, а на Google Pay — 24%. Число покупок через Google Pay выросло в 3,6 раза, через Apple Pay — на 13%. А вот средний чек выше у Apple Pay: 1574 рубля против 1395 рублей у Google Pay», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Напомним, что ЮKassa стала одним из первых провайдеров онлайн-платежей, через который интернет-магазины и сервисы могут принимать оплату картами «Мир», привязанными к Apple Pay.

За отчетный период число покупок, оплаченных банковскими картами, стало больше на 24%, а обороты увеличились на 20%. При этом средний чек снизился на 4%, до 1384 рублей. Число плательщиков выросло незначительно — на 10%.

Рост количества платежей через соцсети и мессенджеры составил 6%, рост оборотов — 19%. Средний чек увеличился на 13% и достиг 586 рублей. Значительно выросли продажи товаров и услуг в кредит или рассрочку через интернет. Количество покупок относительно прошлого года увеличилось на 51%, обороты — на 67%. Средний чек стал больше на 11% и составил 20 822 рубля, а количество плательщиков выросло на 46%.

Доля покупок, оплаченных со смартфонов, за семь месяцев 2021 года выросла на 9%, с 50% до 59%. А вот оплата с десктопов снизилась с 48% до 40%. Остальная часть пользователей оплачивает покупки с планшетов.

Виртуальные карты вытесняют пластик

За семь месяцев 2021 года число пользователей, которые оплачивали покупки виртуальными картами ЮMoney, увеличилось на 57% по сравнению с количеством держателей пластиковых карт. При этом пользователей, которые оплачивают покупки виртуальными картами в онлайне, в два раза больше, чем платящих в офлайне.

Количество онлайн- и офлайн-покупок с виртуалок за семь месяцев этого года выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Такой же рост показал оборот. Средний чек не изменился и составил 669 рублей. Динамика по пластиковым картам ниже: онлайн- и офлайн-покупок стало больше на 10%, а оборот вырос на 2%. Средний чек уменьшился на 7%, до 748 рублей.

В ЮMoney выпущено больше 19 миллионов виртуальных и свыше двух миллионов пластиковых карт.

Россияне стали чаще оплачивать покупки на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей

За семь месяцев текущего года большинство Pay-платежей (17%) пришлось на суммы от тысячи до двух тысяч рублей. В прошлом году на первом месте были покупки от 100 до 200 рублей (28%). В 2021 году самый большой рост, в 11,3 раза, был зафиксирован среди покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. В этом году банковскими картами чаще всего платили за покупки стоимостью от 100 до 200 рублей (21%), а в 2020-м их доля составила 18%. Наибольший рост, в 24,5 раза, — у покупок стоимостью от одного до 10 миллионов рублей. В кредит или рассрочку через интернет чаще покупали товары и услуги стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. Их доля составила 30%, что на 7% меньше показателя прошлого года. Наибольший рост, в 3,3 раза, был среди покупок стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей.

Где и сколько платят бесконтактно

«Заметнее всего количество плательщиков, использующих бесконтактную оплату, за семь месяцев 2021 года увеличилось в категории медицинских услуг. Их стало в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так же выросло количество платежей. Обороты увеличились в 5,9 раза, средний чек — на 13%, до 2856 рублей. Чаще всего пользователи оплачивали бесконтактно различные услуги и товары с маркетплейсов. А самыми дорогими покупками были авиабилеты — 29 746 рублей», — говорит Иван Глазачев.

Лидером по приросту количества покупок и пользователей, платящих с помощью мобильных платежных систем, стал Санкт-Петербург: рост в семь и 5,7 раза соответственно. Pay-платежами активно пользовались также жители Москвы и Краснодарского края. По динамике роста этих показателей среди держателей банковских карт все остальные регионы опережает Петербург: рост в 3,7 и 2,8 раза. Петербуржцы лидируют также по счетам, выставленным в соцсетях и мессенджерах. А вот товары и услуги в кредит или рассрочку через интернет чаще брали москвичи. Наибольший рост количества покупок, как и числа плательщиков (в 3,6 раза), был в Брянской области. Картами и счетами ЮMoney для оплаты покупок чаще всего пользовались жители Петербурга. Там же зафиксирован самый большой рост числа покупок и плательщиков: на 40% и 113% соответственно.

Топ-10 регионов с наибольшими средними чеками по бесконтактным платежам за семь месяцев 2021 года, руб.: