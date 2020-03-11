Почтовая структура X5 выдала более 1 млн посылок за месяц

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о достижении дочерней структурой 5Post, развивающей новые почтовые сервисы, отметки в 1 млн выданных посылок за месяц по итогам февраля 2020 года.

В рамках совместной работы c ключевыми партнёрами 5post выдал в феврале более 1,3 млн посылок через пункты выдачи, расположенные в магазинах Х5. Ежемесячно 5Post привлекает 20% новых уникальных пользователей сервиса, что свидетельствует о востребованности услуги и ее соответствии потребностям покупателей.

«5Post создает федеральную инфраструктуру выдачи посылок. Находясь в шаговой доступности для большей части населения страны, мы стремимся к созданию нового стандарта качества последней мили для электронной коммерции. 5Post сотрудничает с крупнейшими маркетплейсами, такими как Ozon, Беру, AliExpress и др. Мы завершили формирование пула стратегических партнёров, но намерены продолжить поиск новых интернет-магазинов и маркетплейсов, которые подключатся к мультиформатной сети выдачи заказов в магазинах Х5. В ближайшие два года мы планируем обеспечить доставку посылок во все торговые точки группы. Такой подход позволит кратно увеличивать объемы выдаваемых посылок», — отмечает управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

X5 начала активное развитие 5Post в прошлом году. На 31 декабря 2019 года компания управляла более чем 13 000 точек выдачи в 63 регионах страны. Сеть 5Post включает в себя более 5 000 постаматов (в том числе партнёрских) и 8 000 пунктов выдачи заказов на кассе магазинов «Пятёрочка». Таким образом она обеспечивает доставку в более чем 75% магазинов Х5 Retail Group.