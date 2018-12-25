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Почтовые сервисы Mail.ru и Google запускают интерактивные письма

Почтовые сервисы Gmail, Mail.Ru, Yahoo! Mail и Outlook.com начали использовать AMP-разработку в электронных письмах, сообщили в Google. Благодаря интерактивной технологии пользователи смогут отвечать на приглашения, заполнять опросники, читать каталоги и оставлять комментарии прямо в теле письма.

Технология AMP в почтовом сервисе позволит обновлять информацию в письмах в реальном времени. Теперь отвечать на приглашения, заполнять опросники, листать каталоги интернет-магазинов и покупать в них товары можно прямо в теле письма. Кроме того, с помощью писем можно будет следить за обновлениями, комментариями или последними рекомендациями. Получатели смогут интерактивно работать с полученным контентом, например, изменять заказ прямо из письма.

«Мы стремимся обеспечить высокое качество электронной почты для наших пользователей, и мы рады быть одним из первых сервисов, поддерживающих технологию AMP для электронной почты. Это позволяет нам создать условия для быстрой и эффективной работы электронной почты», — комментирует Марсель Беккер, директор по управлению продуктами, Yahoo! Mail.

Базовой площадкой для создания AMP-писем выступила Mail.ru. Отправители получили возможность сделать свои письма интерактивными и динамичными, применив несколько строчек кода. Делать AMP-письма просто: они адаптивны и их можно собирать из уже готовых компонентов, и с их помощью можно гораздо эффективнее взаимодействовать с рассылками, используя их практически как веб-сайты. Например, в календаре Mail.ru в рассылке о встрече изменения в составе участников будут обновляться прямо внутри письма.

Автор: Анна
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