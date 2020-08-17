+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Почтой России можно бесплатно отправить одну международную посылку

Почта России предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая. В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.

Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении Почты России и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.

«Пандемия была хорошим стресс-тестом для всех логистических компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно — команде удалось практически выстроить заново маршруты в максимально короткий срок. При этом мы понимаем, что даже и в этом хорошем результате были разные ситуации, для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании — компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них», — отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

Кроме того, совместно с маркетплейсом eBay, основным партнером Почты России по экспортному направлению, была создана рабочая группа для разбора запросов от клиентов eBay через специальную форму на экспортном хабе маркетплейса. Со своей стороны, eBay до 19 августа 2020 года продлил срок защиты рейтинга российских продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.

«Наша команда с начала карантина и до сегодняшнего момента остается на прямой связи с коллегами из Почты России, и благодаря этому наши продавцы получают персональную поддержку от национального перевозчика. Несмотря на логистические трудности, мы видим стабильный рост розничного экспорта из России: с марта по июнь 2020 года к eBay присоединилось более 10 000 российских продавцов; кроме этого, только из Москвы за рубеж было продано более 68 000 товаров, из Удмуртии — более 40 000 товаров, а из Белгородской области — свыше 11 500 товаров», — уточнил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

14 августа / Комментарии
Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве

Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве

Яндекс.Такси организует доставку из отделений Boxberry в Москве. Теперь клиенты Boxberry могут вызвать Яндекс.Такси для доставки заказов из пунктов выдачи. Сервис доступен только для предоплаченных заказов, которые выдаются по коду.

далее →

14 августа / Комментарии
«Глобус» запустил сервис доставки в багажник автомобиля покупателей

«Глобус» запустил сервис доставки в багажник автомобиля покупателей

Заказ в интернет-магазине «Глобус» теперь можно получить, не отходя от машины. На первом этапе запуска проекта обновлённая версия услуги самовывоза доступна для покупателей «Глобус» в подмосковном Пушкине.

далее →

13 августа / Комментарии
В приложении Почты России появилась опция оформления и оплаты экспресс-доставки

В приложении Почты России появилась опция оформления и оплаты экспресс-доставки

В приложении Почты России появилась возможность оформить и оплатить курьерскую экспресс-доставку. Там же можно вызвать курьера, который в назначенное время заберет посылку или письмо.

далее →

13 августа / Комментарии
Яндекс.Еда запустила услугу самовывоза

Яндекс.Еда запустила услугу самовывоза

Теперь пользователи Яндекс.Еды могут сами забрать свой заказ из ресторана, сэкономив на доставке. Самовывоз уже доступен в 1,5 тыс. ресторанов по всей Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Среди них — «Даблби», «Северяне», «Горыныч», Buba by sumosan, «Техникум», «Андерсон», «Город-сад», «Хлеб насущный», «Британские пекарни, «Чито гврито», «Бабагануш», Greenbox и другие.

далее →

13 августа / Комментарии
Объем импорта автозапчастей из Китая вырос на 40%

Объем импорта автозапчастей из Китая вырос на 40%

Китайские поставщики автозапчастей ежегодно увеличивают свое присутствие на российском рынке. По итогам первого полугодия 2020 года, объем импорта уже вырос на 40% год к году, отмечают аналитики «Первой экспедиционной компании» (ПЭК).

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!