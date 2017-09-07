«Почту России» ждет модернизация на 5 миллиардов рублей

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассчитывает в следующем году потратить пять миллиардов рублей с целью модернизации отделений. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.

«Отделения почтовой связи находятся в каждом населенном пункте нашей страны, но зачастую их внешний вид, их начинка не соответствует современности. Нам необходимо модернизировать всю эту систему. Программа модернизации на 2018 год рассчитана до 5 миллиардов рублей», — сказал он.

Кроме того, Подгузов рассказал о планах открыть 500 отделений обновленного формата в крупных городах страны. «Это удобные комфортные отделения, где, в том числе, будет присутствовать розничный формат, такой аппарат, как почтомат, с помощью которого можно получить и, я надеюсь, в скором времени и отправить посылку в автоматическом режиме», — пояснил он.