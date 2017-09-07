+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

«Почту России» ждет модернизация на 5 миллиардов рублей

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов рассчитывает в следующем году потратить пять миллиардов рублей с целью модернизации отделений. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.

«Отделения почтовой связи находятся в каждом населенном пункте нашей страны, но зачастую их внешний вид, их начинка не соответствует современности. Нам необходимо модернизировать всю эту систему. Программа модернизации на 2018 год рассчитана до 5 миллиардов рублей», — сказал он.

Кроме того, Подгузов рассказал о планах открыть 500 отделений обновленного формата в крупных городах страны. «Это удобные комфортные отделения, где, в том числе, будет присутствовать розничный формат, такой аппарат, как почтомат, с помощью которого можно получить и, я надеюсь, в скором времени и отправить посылку в автоматическом режиме», — пояснил он.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

6 сентября / Комментарии
Amazon научит дронов слушать и говорить

Amazon научит дронов слушать и говорить

Согласно патенту, дроны Amazon смогут вести голосовой диалог с находящимся рядом человеком, чтобы запрашивать информацию и/или отвечать на вопросы. Это решение будет полезно не только в целях безопасности, но и для удобства клиентов.

далее →

5 сентября / Комментарии
Wildberries построит самый большой для российского рынка e-commerce складской комплекс

Wildberries построит самый большой для российского рынка e-commerce складской комплекс

Данный комплекс станет самым большим, построенным под нужды одной компании, в России; консультантом со стороны «А Плюс Девелопмент» выступила компания JLL.

далее →

4 сентября / Комментарии
Дом моды HENDERSON доставит заказы в постаматы PickPoint

Дом моды HENDERSON доставит заказы в постаматы PickPoint

Дом моды HENDERSON, российский бренд, который уже 25 лет предлагает мужчинам стильную и элегантную одежду для работы и отдыха, и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, объявляют о начале сотрудничества и организации доставки через постаматы и пункты выдачи онлайн-заказов покупателям популярного бренда.

далее →

28 августа / Комментарии
Amazon сокращает доставку до нескольких минут

Amazon сокращает доставку до нескольких минут

Интернет-магазин расширяет свою программу Instant Pickup, которую уже внедрили в пяти городах: Беркли, штат Калифорния; Колледж-Парк, штат Мэриленд; Колумбия, штат Огайо; Лос-Анджелесе и Бостоне.

далее →

25 августа / Комментарии
В Исландии появился первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии появился первый в мире сервис доставки с помощью дронов

Первый в мире сервис доставки с помощью беспилотных летательных аппаратов начал свою работу в Рейкьявике, столице Исландии. Доставкой с помощью дронов смогут воспользоваться клиенты крупнейшего в Исландии маркетплейса AHA.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!