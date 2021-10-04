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«Почты России» не рассматривает ни выход на IPO, ни дефолт как сценарии

Пресс-служба «Почты России» опровергла информацию о намерении компании выйти на IPO в 2023 году. Комментарий организация опубликовала в своём Telegram-канале «На почте». О таких планах компании ранее сообщали «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии фирмы до 2030 года.

«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компанией не рассматривается. Стратегия „Почты“, включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании, таких сценариев в ней нет», — утверждают представители «Почты России».

В компании ознакомились со статьей «Ведомостей» и заявили, что указанные в ней материалы «содержали маловероятный сценарий деградации коммерческой функции». По словам представителей пресс-службы, эти материалы не были приняты в работу ни руководством, ни советом директоров «Почты России».

Автор: Анна
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