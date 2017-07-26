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Почта России установила личность похитителя заказов из интернет-магазинов

Сотрудники службы безопасности Почты России в результате проведённого внутреннего расследования установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.

Задержанный сотрудниками полиции сортировщик подтвердил свою причастность к противоправным действиям.

В Ростовскую область по указанию генерального директора Почты России Николая Подгузова направлены сотрудники Службы безопасности Аппарата управления предприятия из г. Москвы. Им поставлена задача разобраться в ситуации, комплексно оценить состояние работы по обеспечению безопасности на почтовых объектах филиала, оказать помощь ростовским коллегам в расследовании всех обстоятельств произошедшего.

«Почта России будет максимально жестко и оперативно реагировать на любые преступные действия, нарушающие права клиентов. Я поручил службе безопасности предприятия в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся. Правонарушитель будет уволен, а все материалы по факту хищений вместе с заявлением о совершенном преступлении и персональными данными подозреваемого переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Это станет предупреждением тем, кто думает, что преступления на Почте можно совершать безнаказанно», — заверил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Напомним, что ранее один из рыбаков на берегу Дона случайно обнаружил пустые коробки и пакеты, их содержимое бесследно исчезло. Часть отправлений была из других регионов России, часть — из Китая.

Мужчина сам связался с некоторыми адресатами и сообщил им, что своих посылок от родственников и из интернет-магазинов они уже вряд ли дождутся. Видео с места, где была обнаружена груда картона и полиэтилена, он выложил в Интернет:

Почта России официально сообщила, что адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи».

Автор: Анна
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