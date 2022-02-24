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Подарки на 23 февраля и 8 марта теряют гендерную окраску и становятся более универсальными

Группа М.Видео-Эльдорадо оценила покупательскую активность в преддверии гендерных праздников. На третьей неделе февраля самую высокую динамику по сравнению с прошлым годом показали универсальные подарки: товары для спорта и активного отдыха, цифровые подписки на сервисы (игры, видеоконтент, книги), гаджеты — смарт-часы и фитнес-трекеры, наушники, накопители информации, «умные» девайсы — спрос на эти товары в натуральном выражении вырос в среднем в три раза.

Техника традиционно входит в список самых популярных подарков — как на новогодние праздники, так и в феврале и марте за счёт универсальности и практичности. Количество клиентов, покупающих подарки в период гендерных праздников в М.Видео и Эльдорадо, в этом году выросло на 26% по отношению к прошлому. В среднем, мужчины тратят на покупку техники на 16% больше, чем женщины, средний чек у мужчин на технологичные подарки составляет порядка 8,7 тыс. рублей, у женщин — 7,5 рублей. При этом покупатели в возрасте 18-25 лет тратят на технику к праздникам примерно поровну, независимо от поля, а в возрастной категории 46-60 и старше ситуация обратная, женщины тратят на подарки больше мужчин.

Наиболее популярными категориями техники в подарок как среди мужчин, так и среди женщин являются «красота и здоровье», «техника для кухни», «смартфоны и гаджеты». Однако среди возрастных групп есть диверсификация. Для более молодой аудитории характерны более частные покупки в сегментах «ноутбуки и компьютеры», «смартфоны и гаджеты», «техника для кухни». Для категорий старше 25 лет характерны покупки товаров в сфере «красота и здоровье». В сегменте старше 60 значимую долю занимают товары для дома.

На третьей неделе февраля в качестве подарков для мужчин высокую динамику продемонстрировали цифровые коды и коробочные версии игр, товары для авто, электроинструменты и строительное оборудование. Традиционно высоким спросом пользуются триммеры и электрические бритвы и зубные щётки. Среди презентов для женщин растёт спрос на технику и аксессуары для кухни — посуду, блинницы, миксеры, блендеры, кухонные комбайны, весы и пр., а также технику для укладки волос.

С начала февраля в М.Видео и Эльдорадо действуют праздничные распродажи со скидками до −50% и десятки специальных предложений в наиболее популярных товарных категориях. Помимо дисконта для наиболее выгодных покупок доступны повышенный кэшбэк в рамках программ лояльности покупателей, возможность оплатить баллами до 50% от стоимости товара, персональные предложения и рассрочка. Для заказов онлайн действует экспресс-доставка за два часа, а также самовывоз за 15 минут из ближайшего магазина. В розничных магазинах соблюдаются необходимые меры безопасности, а также доступны бесконтактные сервисы через мобильное приложение, включая выбор, сравнение товаров и оплату.

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Автор: Elvira
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