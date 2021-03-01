Подарки на 8 марта. Чего хотят женщины?

Эксперты Авито опросили 2 000 россиян, чтобы узнать, что хотят получить на 8 марта женщины и что им подарят мужчины. Исследование показало, что 38% женщин хотели бы получить ювелирное украшение, 30% желали бы видеть в подарочной коробке косметику или парфюмерию, 27% — подарочный сертификат. Еще 27% женщин поделились, что на 8 марта хотели бы, чтобы им подарили заботу — завтрак в постель или массаж. Подарки, которые хотят вручить большинство мужчин, совпадают с желаниями женщин: 44% представителей сильного пола планируют дарить косметику и парфюмерию, 28% — подарочные сертификаты, еще 27% опрошенных уже присматривают дамам ювелирные украшения.

Чего хотят женщины

Большинство женщин — 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат. 13% желают, чтобы в качестве подарка им преподнесли одежду или обувь. В ювелирных украшениях в Москве заинтересованы 38% опрошенных женщин, в Санкт-Петербурге — 25%. Косметику и парфюмерию желают получить в подарок 25% москвичек и 23% петербурженок, а подарочные карты предпочли 29% участниц опроса из Москвы и 16% из Санкт-Петербурга.

Что хотят получить в подарок на 8 марта женщины, 2021 год, вся Россия:

Больше всех ювелирными украшениями на праздник хотели бы обзавестись жительницы Ижевска — 56% опрошенных женщин, а вот меньше всего украшения предпочитают рязанские дамы — всего 19% выбрали бы себе такой подарок. Зато в Рязани больше всех (36%) женщин хотели бы получить косметику или парфюмерию, в Казани же такой презент хотели бы лишь 15% участниц опроса. Главные любительницы подарочных сертификатов проживают в Челябинске — 42% опрошенных в городе, в Астрахани же их хотели бы получить в качестве подарка всего 12% женщин.

Что интересно, довольно большая часть опрошенных в России женщин (27%) в подарок на 8 марта хотели бы получить заботу — завтрак в постель, массаж от любимого и т.п. Около 3% женщин мечтают, чтобы им подарили домашнее животное. Всего 1% опрошенных сказали, что желают получить цветы. Женщины, которые больше всех хотели бы заботы на 8 марта, проживают в Иркутске (50% участниц опроса из города), Омске (49%), Барнауле (48%) и Тюмени (47%).

Большой процент опрошенных предпочли бы получить в качестве подарка на 8 марта технику — 18% хотят электронику для дома (телевизор, фен, блендер и другое), 14% хотели бы, чтобы им подарили гаджеты: по 3% участниц опроса признались что ждут iPhone или телефон другой марки, по 2% хотели бы ноутбук или смарт-часы, по 1% женщин выбрали бы планшет или игровую консоль, еще 1% опрошенных хотят другие устройства. Больше всех о гаджетах мечтают жительницы Барнаула — 26%, меньше всех гаджеты предпочитают жительницы Омска и Тольятти — по 6% ответивших из каждого города.

Некоторые женщины хотят впечатлений и саморазвития, поэтому в Международный женский день желали бы получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%). Из не самых популярных подарков, в получении которых 8 марта женщины заинтересованы меньше всего, были: посуда (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%). Еще 1% женщин признались, что в принципе не хотели бы никаких подарков, и 1% поделились тем, что им нет разницы, что им подарят.

Какие подарки планируют мужчины

В этом году большинство мужчин, а именно 44% планируют подарить дамам косметику и парфюмерию, 28% хотят предоставить им свободный выбор и поэтому вручат подарочный сертификат в любимый магазин. Еще 27% мужчин решили подарить женщинам ювелирные украшения. В этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на Авито вырос на 25%, а ювелирными украшениями стали интересоваться на 52% больше, чем год назад. Также много мужчин (19%) поделились что в этот день хотят одарить дам заботой — сделать массаж или преподнести завтрак в постель.

Довольно большой процент мужчин планирует вручить женщинам электронику: 15% опрошенных планируют преподнести в качестве подарка бытовую технику для дома или ухода за собой (телевизоры, фены), еще 12% хотят подарить гаджеты: 6% — мобильные телефоны (из них 2% — iPhone), 3% — смарт-часы, 1% — планшет, 2% выбрали другие устройства. Спрос на технику для кухни (блендеры, кухонные комбайны) на Авито в последнее время вырос на 22%, бытовой техникой для дома (телевизоры, стиральные машины) стали интересоваться на 24% активнее, а техника для индивидуального ухода (фены, утюжки, массажеры) стала востребованнее на 52%, чем год назад.

Одежду и обувь в этом году на 8 марта собираются дарить 9% мужчин, спрос на женскую одежду во время подготовки к празднику вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Около 8% представителей сильного пола хотят порадовать даму цветами. Еще 7% мужчин подарят женщинам посуду, по 4% опрошенных запланировали вручить в качестве подарка книгу, путевку или поездку за город. Всего 3% собираются дарить женщинам на 8 марта алкоголь и лишь 1% мужчин решились подарить домашнее животное. Около 2% опрошенных признались, что еще не придумали подарка и находятся в поиске идеального.

Большинство респондентов (71%) хотят потратить на подарок к Международному женскому дню до 5 000 рублей, из них: 15% — до 1 000 рублей, 35% — от 1 000 до 3 000 рублей, 21% — от 3 000 до 5 000 рублей. Еще 15% опрошенных мужчин запланировали купить подарок на сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а 6% мужчин заявили, что готовы потратить более 10 000 рублей.

Что дарили женщинам в прошлом году

Косметику и парфюмерию вручили 31% опрошенных женщин, по 16% участниц опроса получили ювелирные украшения или подарочный сертификат. Около 14% женщин поделились, что в прошлом году на праздник также получили свою порцию заботы — завтрак в постель или массаж.

9% участниц опроса в прошлом году подарили одежду и обувь, еще 9% получили цветы, 8% — бытовую технику. Около 5% женщин мужчины порадовали гаджетами: 3% получили мобильные телефоны (из них 1% iPhone), и по 1% участниц опроса благодаря празднику обзавелись смарт-часами или ноутбуком.

Меньше всего женщины в прошлом году получали в подарок посуду (4%), книги (3%), поездки за город (3%), деньги (3%), алкоголь (2%), сладости или выпечку (2%), а также путевки и домашних животных — по 1% респондентов-женщин. Еще 1% опрошенных признались, что совсем не помнят, что им дарили на 8 марта.