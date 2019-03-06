Подарки на 8 Марта и 23 февраля — исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета изучили спрос пользователей Яндекс.Маркета и платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта и 23 февраля. Оказалось, что каждый праздник — повод прицениться к самокату и купить билеты в кино.

8 Марта: цветы и билеты в кино

Аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей сервиса в интернет-магазины перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). Оказалось, что перед 8 марта пользователи проявили повышенный интерес к парфюмерии — число кликов выросло на 78% (а на пробники и тестеры парфюмерии — на 37%). Также покупатели интересовались самокатами (+64%), мягкими игрушками (+57%), умными часами и браслетами (+50%), наушниками и гарнитурами (+21%).

При этом в рейтинге подарков, которые пользователи все же решились купить, косметика и парфюмерия — на пятом месте. На первых строчках — цветы и развлечения:

Рейтинг подарков к 8 Марта по росту числа платежей

Цветы и другие растения (+92%) Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+37,5%) Одежда и обувь (+27,2%) Товары для дома и сада (+18%) Косметика и товары для здоровья (+11%)

Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

Похоже, немногие считают практичные товары — лучшим подарком на 8 Марта: количество покупок бытовой техники, оплаченных через Яндекс.Кассу, увеличилось всего на 5%. Но те, кто всё-таки решил подарить технику, выбирают более дорогие товары — средний чек за них вырос на 62%. Средний платеж за продукты питания тоже заметно увеличился — на 28%, за одежду и обувь — на 18%.

Рейтинг подарков к 8 Марта по росту среднего чека

Бытовая техника и электроника — 6388 руб. (+62%) Продукты питания — 1839 руб. (+28%) Книги — 592 руб. (+21%) Цветы и другие растения — 3569 руб. (+20%) Одежда и обувь — 1115 руб. (+18%)

Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

23 февраля: триммер, пена и автозапчасти

Также аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей сервиса в интернет-магазины перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). Оказалось, что больше всего пользователи интересовались машинками для стрижки — по сравнению с обычными днями количество кликов на них увеличилось на 88%. Второе место досталось косметике и средствам для бритья (+66%), третье — термокружкам (+50%). Покупатели активно интересовались также самокатами (+45%), парфюмерией (+40% кликов на основной ассортимент и +30% — на пробники и тестеры), приборами для ухода за полостью рта (+36%), а также играми для компьютеров и консолей (+28%).

В отличие от подготовки к 8 марта, перед 23 февраля пользователи в конечном итоге покупали примерно то же, что искали на Маркете. Так, по данным Яндекс.Кассы, помимо традиционных билетов в кино, театры музеи и на концерты, число покупок которых увеличилось на 15%, вырос спрос на товары для автомобилей (+14%), сувениры и товары для хобби (тоже +14%), бытовую технику и электронику (+13%), игры и контент для них (+9%).

Рейтинг подарков к 23 февраля по росту числа платежей

Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+15%) Товары для автомобилей (+14%) Сувениры и товары для хобби (+14) Бытовая техника (+13%) Компьютерные и консольные игры (+9%)

Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

Если смотреть по росту расходов перед 23 февраля, то сильнее всего вырос средний чек за книги — на 13%, за продукты — на 11% и за мастер-классы — на 9%. Перед мужским праздником покупатели больше тратили в среднем за раз и на детские игрушки (на 8%), а также на билеты в кино, театры, музеи и на концерты (тоже на 8%).

Рейтинг категорий товаров и услуг по росту среднего чека перед 23 февраля

Книги — 552 руб. (+13%) Продукты — 1598 руб. (+11%) Мастер-классы и тренинги — 3260 руб. (+9%) Детские игрушки — 3884 руб. (+8%) Билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 1874 руб. (+8%)

Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).