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Поддельное приложение «Ашан Россия» успели скачать от 5 до 10 тысяч раз

В каталоге Google Play появилось поддельное приложение сети магазинов «Ашан Россия». Программа, замаскированная под официальный сервис (своего приложения для Android у «Ашан Россия» на данный момент нет), занималась демонстрацией рекламы и подписывала пользователей на платные рассылки без их ведома.

С момента появления «Ашан Россия» в Google Play в декабре 2017 года его успели загрузить от 5 до 10 тысяч раз. Это говорит о том, что в настоящее время опасности подвержены несколько тысяч пользователей, по-прежнему приносящие мошенникам деньги путем просмотра демонстрируемых объявлений и сохранения подписки на разного рода рассылки.

Приложение содержало много положительных отзывов собранных с сайтов различных ритейлеров

Директор по корпоративным коммуникациям «Ашан» Мария Курносова в России сообщила, что компания отправила форму о нарушении авторских прав и подготовила официальную претензию на нарушение прав интеллектуальной собственности, в которой требует удалить мобильное приложение с использованием товарного знака «Ашан» из магазина приложений Google Play. «В противном случае компания „Ашан Ритейл Россия“ будет вынуждена обратиться в суд», добавила Мария Курносова.

По состоянию на 22 января 2018 года поддельное приложение удалено из каталога Google Play.

Автор: Анна
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