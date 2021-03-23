Подготовка к дачному сезону: аналитика онлайн-заказов петербуржцев

Заказы в категории «Для дома и сада» увеличились в 3,6 раза в конце февраля — начале марта 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, следует из аналитики сервиса доставки продуктов igooods.

Петербуржцы продолжают готовиться к дачному сезону. За месяц с 20 февраля по 20 марта 2021 года жители приобрели на 16% больше товаров для растений, чем в предыдущем (с 20 января по 20 февраля). Заказы удобрений для растений выросли на 50% по сравнению с февралем. Самыми популярными стали универсальные удобрения для всех комнатных растений, а также удобрения для фикусов и пальм и для декоративно-лиственных растений.

Больше всего за месяц спрос вырос на инсектициды — препараты, защищающие растения от насекомых. Их количество в корзинах петербуржцев увеличилось в 6 раз в начале весны по сравнению с началом года. Грунта для растений а марте заказали на 28% больше, чем в прошлом месяце. Чаще всего предпочитают грунт универсальный: по 10, 50 и 5 литров в порядке убывания популярности. Каждый шестой грунт в заказах — это грунт собственного производства торговых сетей.

Весной 2021 года лидерами по заказам стали семена огурцов: их заказали в два раза больше, чем томатов и в три раза больше, чем лука. Чаще всего выбирают раннеспелые сорта «Конни», «Дамский угодник» и «Атос». Среди томатов предпочтение отдается сливовидным и обычным, часто встречается в заказах сорт «Комнатный сюрприз» — для выращивания на балконах и подоконниках.

Более высокий спрос на семена для рассады пришелся на февраль. Чаще всего, судя по количеству семян в заказах, в Петербурге сажают огурцы, укроп, томаты и петунию. На рассаду также часто покупают горох, лук, редис и капусту.

Из цветов также предпочитают бархатцы, календулу и анютины глазки. Реже всего выбирают на рассаду семена гордеции, маттиолы и эшшольции. Среди трав в заказах чаще всего встречаются семена укропа, петрушки, базилика и лука. Реже всего сажают шпинат, табак и черемшу.