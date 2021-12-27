Подписчики Ozon получат доступ сразу к двум онлайн-кинотеатрам
Партнерами Ozon стали одновременно два видеосервиса — KION и MEGOGO. Подписчики получат максимально широкий доступ к контенту онлайн-кинотеатров, а также одними из первых смогут увидеть премьеры зарубежных и отечественных сериалов и фильмов из каталога онлайн-платформ. Стоимость подписки для клиентов при этом не изменится.
Выбор партнеров в расширении предложения для подписчиков Ozon Premium обусловлен тем, что просмотр фильмов и сериалов в интернете пользуется спросом у россиян, а MEGOGO и KION — значимые игроки в индустрии медиа.
«Подписка становится всё привычнее для клиентов e-commerce. Мы видим хороший спрос на этот продукт: только с начала года число наших подписчиков Ozon Premium выросло более чем в 4 раза. И сейчас, накануне новогодних праздников, мы с партнерами рады предложить нашим действующим и будущим пользователям пакета Ozon Premium полный доступ к эксклюзивному видео-контенту MEGOGO и KION — с обширными базами кино и сериалов, а также трансляциями и тайтлами собственного производства».
Ваэ Овасапян, генеральный директор Ozon Fintech
«Мы всегда тщательно подходим к выбору партнеров, особенно когда дело касается нашего контента, мы рады что участвуем в проекте крупнейшего игрока на рынке e-commerce в России. Это первое большое партнерство Ozon и MEGOGO, в результате которого подписчики получат доступ к нашей огромной базе развлекательного контента — 160 российских и зарубежных телеканалов, тысячи фильмов и аудиокниг, сотни сериалов, включая новый оригинальный проект „Последний аксель“ и эксклюзивные трансляции игр НБА».
Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия
«Мы рады возможности расширения нашего существующего партнерства с группой компаний Ozon — ранее мы объявили о намерении создать контент о жизни курьеров на основе их историй совместно с логистическими сервисами компании, теперь пользователям подписки Ozon Premium будет доступен контент KION. Отдельного внимания стоят наши эксклюзивные оригинальные тайтлы из линейки KION ORIGINALS, которые были признаны лидерами среди кинокритиков в совокупности за 2021 год, а сериалы „Хрустальный“ и „Вертинский“ вошли в ТОП-3 лучших сериалов за год. Синергия сервисов электронной коммерции OZON и стриминг-платформы KION может стать кейсом взаимовыгодного сотрудничества, первостепенно направленного на получение выгоды для пользователя».
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION