Подписчики Ozon получат доступ сразу к двум онлайн-кинотеатрам

Партнерами Ozon стали одновременно два видеосервиса — KION и MEGOGO. Подписчики получат максимально широкий доступ к контенту онлайн-кинотеатров, а также одними из первых смогут увидеть премьеры зарубежных и отечественных сериалов и фильмов из каталога онлайн-платформ. Стоимость подписки для клиентов при этом не изменится.

Выбор партнеров в расширении предложения для подписчиков Ozon Premium обусловлен тем, что просмотр фильмов и сериалов в интернете пользуется спросом у россиян, а MEGOGO и KION — значимые игроки в индустрии медиа.

«Подписка становится всё привычнее для клиентов e-commerce. Мы видим хороший спрос на этот продукт: только с начала года число наших подписчиков Ozon Premium выросло более чем в 4 раза. И сейчас, накануне новогодних праздников, мы с партнерами рады предложить нашим действующим и будущим пользователям пакета Ozon Premium полный доступ к эксклюзивному видео-контенту MEGOGO и KION — с обширными базами кино и сериалов, а также трансляциями и тайтлами собственного производства». Ваэ Овасапян, генеральный директор Ozon Fintech

«Мы всегда тщательно подходим к выбору партнеров, особенно когда дело касается нашего контента, мы рады что участвуем в проекте крупнейшего игрока на рынке e-commerce в России. Это первое большое партнерство Ozon и MEGOGO, в результате которого подписчики получат доступ к нашей огромной базе развлекательного контента — 160 российских и зарубежных телеканалов, тысячи фильмов и аудиокниг, сотни сериалов, включая новый оригинальный проект „Последний аксель“ и эксклюзивные трансляции игр НБА». Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия