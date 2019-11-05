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«Подружка» после слияния с «Л’Этуаль увеличит количество магазинов в четыре раза

После сделки с «Л'Этуаль» сеть магазинов «Подружка» должна увеличиться в четыре раза, сообщают «Ведомости». Ритейлер сохранит свой бренд и увеличит число торговых точек с 244 до 1000.

Компания «Подружка» работает с 2005 года, генеральный директор «Inform-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает всю сеть в 5,5 млрд рублей. У ритейлера 182 точки в Москве и Подмосковье, 41 в Петербурге и 21 в других городах. Компания стала пятой по числу магазинов и восьмой по выручке среди парфюмерно-косметических сетей и дрогери в России.

В 2018 году выручка компании выросла на 19,24%, до 15 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 25,06%, до 934,11 млн рублей. У сети «Л'Этуаль» около 840 магазинов, а выручка за 2018 год составила 82,5 млрд рублей.

«Подружка» предлагает покупателям порядка 18 тыс. наименований различных популярных брендов, среди которых L'Oreal Paris, Max Factor, Maybelline NY и корейская косметика. Бурмистров считает, что для расширения сети до 1000 магазинов ритейлеру может понадобиться около пяти лет и порядка шести млрд рублей.

О том, что «Л'Этуаль» может купить магазины «Подружка», стало известно неделю назад. За счёт сделки сеть надеется расширить ассортимент в среднем ценовом сегменте и приобрести молодую аудиторию.

Автор: Анна
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