Подведены итоги Недели Российского Ритейла – 2017

В Москве завершилось масштабное отраслевое мероприятие, собравшее представителей бизнеса и власти для поиска новых путей развития отечественной торговли. Неделя Российского Ритейла объединила целый ряд мероприятий, включающих выставку Retail Week Expo, обширную деловую программу, торжественную церемонию вручения наград Retail Week Awards, ритейл туры и традиционный турнир по мини-футболу. В мероприятиях приняли участие более 5 тысяч специалистов рынка ритейла со всей России.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в своем приветствии к участникам Недели Российского Ритейла обратил внимание на то, что «приоритетом государственной политики в сфере торговли является создание условий для развития всех форм торговли, соблюдения сбалансированности интересов участников торговых отношений и добросовестности ведения бизнеса. Стабильность работы торговой отрасли является важным социально-экономическим фактором, и подходы к регулированию торговли на всех уровнях должны быть особенно продуманными и взвешенными».

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил на пленарном заседании, что «сегодня принято сравнивать текущее состояние отраслей с тем, что было в советский период. В части торговли и общепита можно уверенно говорить, что они сейчас выглядят несоизмеримо лучше. Рецепт успеха – это разбюрокрачивание, либерализация торговли и максимальное высвобождение частной инициативы. Чтобы не растерять достижения, накопленные за четверть века, сегодня мы последовательно отстаиваем эти завоевания, отбивая попытки усилить административное давление на отрасль, дополнительно регулировать ее, закручивать таким образом гайки. Тем более, что потенциал роста российской торговли далеко не исчерпан».

Тезис «От традиционной торговли - к цифровой экономике» стал главной темой Недели Российского Ритейла в 2017 году. «В условиях современной информационной эпохи, несомненно, происходит трансформация торговли, в рамках которой ритейл не только использует цифровые технологии в своей повседневной деятельности, но и является одной из ведущих отраслей по скорости их внедрения. Текущая экономическая ситуация «заставляет» участников рынка учиться работать с «большими данными», на основе которых можно персонифицировать отношения с клиентом. Ритейлер, который научится делать это лучше всех, получит явное преимущество», - считает Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Плотное взаимодействие ключевых представителей отрасли и государственных регулирующих органов дает свои плоды. На мероприятии были определены практические подходы к ряду инициатив, которые позволят внедрять прогрессивные методы в работе отраслевых предприятий и участников рынка.

«Мы активно работаем с профессиональными ассоциациями, потому что, когда мы говорим об экономике, основными креаторами идей должны быть и являются ассоциации, союзы. Именно им лучше всего знакомы все условия, барьеры, и те неравные конкурентные возможности, на которые нам необходимо обратить внимание», - сказал Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

На экспертно-аналитических сессиях и дискуссиях обсуждались вопросы, касающиеся развития субъектов торговой деятельности и возможности их развития, перспективные концепции для объектов малой торговли в жилой застройке, саморегулирование в торговле и участие государства, эффективные форматы розничной торговли и поиск новых продуктов и рынков. Особое внимание уделялось вопросам электронной и мобильной торговли и цифровым решениям для ритейла, онлайн-кассам. Обсуждались вопросы, касающиеся юридических проблем отрасли. Предлагались кейсы и инструменты для современного подхода к налаживанию процессов: IT-решения, геомаркетинг и прочее.

Значимый блок мероприятий был посвящен управлению персоналом и финансовой логистике, IT-технологиям, вопросам продвижения и повышения лояльности потребителя, поставщикам и закупкам. Было проведено несколько сессий, посвященных серьезным вопросам регулирования: контролю оборота алкогольной продукции и других подакцизных товаров, закону о контрольно-кассовой технике и другим немаловажным проблемам.

«Вопрос реализации алкогольной продукции через интернет находится в процессе активного обсуждения, в обозримом будущем будет решен», - заверил участников рынка Виктор Евтухов.

На экспертных сессиях и конференциях были затронуты вопросы e-commerce, логистики, торговых марок, работы сетей и взаимодействия с иностранными поставщиками. Специалисты интересовались инструментами и новыми направлениями маркетинга, обсуждались возможности оптимизации ассортимента и co-creation как создания товара совместно с потребителем.

7 июня состоялась церемония вручения премии Retail Week Awards, учрежденная организаторами Недели Российского Ритейла в 2015 году. Премия отмечает успехи самых достойных представителей розничного рынка, привлекает внимание профессионального сообщества к наиболее значимым достижениям в области развития ритейла за прошедший год. Решение о присуждении премии принимается экспертным советом, состоящим из представителей отраслевых ассоциаций ритейлеров и поставщиков, на основе анализа розничного рынка.

В 2017 году премия была представлена в 23-х номинациях. Победителями стали следующие представители российского рынка розничной торговли:

Лидер года – сегмент Food: Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» Лидер года – сегмент «Бытовая техника и электроника»: Розничная сеть «М.видео» Лидер года – сегмент DIY: Сеть магазинов для дома и дачи «Леруа Мерлен» Лидер года – сегмент Fashion: Торговая сеть ZENDEN Лидер года – сегмент Online: ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН OZON.RU Лидер года – сегмент «Аптечный ритейл»: АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 Лидер года – сегмент «Детские товары»: Торговая сеть «ДЕТСКИЙ МИР» Лидер года – сегмент «Косметика и парфюмерия»: Сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ OMNI-channel года: Магазины строительных материалов «ПЕТРОВИЧ» Private label года – сегмент Non-food: Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» Private label года - сегмент Food: Центры мелкооптовой торговли «Metro Cash and Carry» Открытие года: Сеть магазинов игрушек Hamleys Уникальный формат: Сеть хобби-гипермаркетов «Леонардо» Живая книга: Сеть книжных магазинов «Читай-город» Лучшие цены в сегменте электроники и товаров для дома: Сеть магазинов бытовой техники «ЭЛЬДОРАДО» Лучшая совместная акция розничной компании и производителей: Unilever (ООО «Юнилевер Русь») и сеть «Магнит косметик» (ПАО «Магнит») Лучшая региональная сеть (8 победителей): Торговая сеть «Мария-Ра», Торговая сеть «Командор», «ИНТЕРТОРГ», Торговая сеть «Монетка», Розничная сеть группы компаний «Лама», Супермаркеты «Гулливер», Сеть аптек «САМСОН ФАРМА», Парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко» Лучший покупательский опыт: Сеть книжных магазинов «Республика» Событие года: Покупка сетей бытовой техники и электроники («Эльдорадо», «Техносила», «М.видео») Программа лояльности года: Торговая сеть «АЗБУКА ВКУСА» Самая информационно-открытая сеть: X5 Retail Group Права потребителей – Online: Торговая сеть re:Store Права потребителей – Offline: Сеть бытовой техники и электроники «М.видео»

Ярким завершением этого масштабного мероприятия стали интерактивные элементы программы: ритейл-туры и футбольный турнир среди участников.

В ходе ритейл-туров участники смогли ознакомиться с организацией работы современных логистических комплексов и гипермаркетов ведущих торговых сетей России, с новыми подходами в логистике, хранении и проверке качества продукции. Состоялась экскурсия на Логистический центр «Внуково» Почты России - крупнейший в Восточной Европе логистический центр (65 000 м2), в котором осуществляется не только сортировка, но и таможенная обработка почтовых отправлений, а так же на распределительный центр международного логистического провайдера ID LOGISTICS.

Ну а футбольный турнир – это лучшее, что может случиться с участниками форума после насыщенной недели. Футбольные поля Академии «Спартак» им. Ф.Ф.Черенкова, где традиционно проходит Кубок Недели Российского Ритейла по мини-футболу, смог в себя вместить если не всех желающих, то, пожалуй, их максимальное количество - 12 команд.

Итоговая таблица турнира выглядит следующим образом:

«СТРОЙТЕК» - ЧЕМПИОН! 2 место – «METRO» 3 место – «Велтио» 4 место – «IML» 5 место – «ОРМАТЕК» 6 место – «Империал» 7 место – «Coca – Cola» 8 место – «Дым Дымычь» 9 место – «М.Видео» 10 место – «Wildberries» 11 место – «LVMH» 12 место – «Admitad»

В 2018 году Неделя Российского Ритейла пройдет с 5 по 9 июня 2018 года.