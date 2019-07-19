Поисковые тренды 2019 года на Авито
Потребительские предпочтения россиян за год значительно изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы. В прошлом году пользователи хотели обзавестись сначала велосипедом, а потом квартирой. В 2019 году наоборот квартирный вопрос занял первое место, двухколесные байки оказались на втором месте, а покупка дома замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «газель» и «диван», но исчезли «водители».
Топ запросов 2019 vs. 2018
За год россияне активно решали жилищный вопрос. Они искали квартиры — соответствующий запрос оказался на первом месте, а дома, находившиеся лишь на седьмом месте запросов прошлого года, поднялись на третью строчку. Прошлогодний лидер рейтинга — велосипед — сейчас занимает второе место и по-прежнему опережает автомобили самой популярной в стране марки — «АвтоВАЗа». Работа стала интересовать россиян меньше, чем годом ранее — лишь девятое место. Четвертую строчку занимает холодильник — необходимый в любое время года предмет бытовой техники. В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились такие позиции как диван и газель (7-ая и 8-ая строчка рейтинга соответственно), но исчезли водители.
Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2018 и 2019гг.
|
|
I полугодие 2018г.
|
I полугодие 2019г.
|
1
|
Велосипед
|
Квартира
|
2
|
Квартира
|
Велосипед
|
3
|
ВАЗ
|
Дом
|
4
|
Газель
|
Холодильник
|
5
|
Холодильник
|
Телефон
|
6
|
Работа
|
ВАЗ
|
7
|
Дом
|
Диван
|
8
|
Телевизор
|
Газель
|
9
|
Телефон
|
Работа
|
10
|
Водитель
|
Телевизор
Сезонные тренды запросов
С наступлением тепла россияне стали активно искать велосипеды: во II квартале в рейтинге запросов летнее средство передвижения вырвалось на первое место. По сравнению с зимним периодом, в теплое вермя года пулярность велосипеда выросла на 131,4%. Вопрос жилья остается у пользователей в тройке лидеров: несмотря на потери по одной позиции, дома стали искать на 10,9% чаще, чем зимой. Также в топ-10 появились такие предметы гардероба, как кроссовки и коляски.
На три позиции поднялся холодильник, необходимый для хранения свежих фруктов и овощей (+20,4% за квартал). Диваны уверенно держатся с начала года на шестом месте.
Самые популярные поисковые запросы на Авито в первом полугодии 2019.
|
|
I квартал 2019 г.
|
II квартал 2019 г.
|
1
|
Квартира
|
Велосипед
|
2
|
Дом
|
Квартира
|
3
|
ВАЗ
|
Дом
|
4
|
Телефон
|
Холодильник
|
5
|
Телевизор
|
Телефон
|
6
|
Диван
|
Диван
|
7
|
Холодильник
|
ВАЗ
|
8
|
Велосипед
|
Работа
|
9
|
Работа
|
Коляска
|
10
|
Кровать
|
Кроссовки