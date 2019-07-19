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Поисковые тренды 2019 года на Авито

Потребительские предпочтения россиян за год значительно изменились, к такому выводу пришли эксперты Авито, проанализировав поисковые запросы. В прошлом году пользователи хотели обзавестись сначала велосипедом, а потом квартирой. В 2019 году наоборот квартирный вопрос занял первое место, двухколесные байки оказались на втором месте, а покупка дома замкнула топ-3. В рейтинге впервые появились такие запросы, как «газель» и «диван», но исчезли «водители».

Топ запросов 2019 vs. 2018

За год россияне активно решали жилищный вопрос. Они искали квартиры — соответствующий запрос оказался на первом месте, а дома, находившиеся лишь на седьмом месте запросов прошлого года, поднялись на третью строчку. Прошлогодний лидер рейтинга — велосипед — сейчас занимает второе место и по-прежнему опережает автомобили самой популярной в стране марки — «АвтоВАЗа». Работа стала интересовать россиян меньше, чем годом ранее — лишь девятое место. Четвертую строчку занимает холодильник — необходимый в любое время года предмет бытовой техники. В рейтинге поисковых запросов первого полугодия 2019 года появились такие позиции как диван и газель (7-ая и 8-ая строчка рейтинга соответственно), но исчезли водители.

Самые популярные поисковые запросы на Авито в 2018 и 2019гг.

 

I полугодие 2018г.

I полугодие 2019г.

1

Велосипед

Квартира

2

Квартира

Велосипед

3

ВАЗ

Дом

4

Газель

Холодильник

5

Холодильник

Телефон

6

Работа

ВАЗ

7

Дом

Диван

8

Телевизор

Газель

9

Телефон

Работа

10

Водитель

Телевизор

Сезонные тренды запросов

С наступлением тепла россияне стали активно искать велосипеды: во II квартале в рейтинге запросов летнее средство передвижения вырвалось на первое место. По сравнению с зимним периодом, в теплое вермя года пулярность велосипеда выросла на 131,4%. Вопрос жилья остается у пользователей в тройке лидеров: несмотря на потери по одной позиции, дома стали искать на 10,9% чаще, чем зимой. Также в топ-10 появились такие предметы гардероба, как кроссовки и коляски.

На три позиции поднялся холодильник, необходимый для хранения свежих фруктов и овощей (+20,4% за квартал). Диваны уверенно держатся с начала года на шестом месте.

Самые популярные поисковые запросы на Авито в первом полугодии 2019.

 

I квартал 2019 г.

II квартал 2019 г.

1

Квартира

Велосипед

2

Дом

Квартира

3

ВАЗ

Дом

4

Телефон

Холодильник

5

Телевизор

Телефон

6

Диван

Диван

7

Холодильник

ВАЗ

8

Велосипед

Работа

9

Работа

Коляска

10

Кровать

Кроссовки
Автор: Анна
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