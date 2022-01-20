Показатели ноябрьских распродаж сравнялись с декабрьскими

В компании PIM Solutions сравнили результаты ноябрьских и декабрьских распродаж 2021 года. Для этого были проанализированы такие показатели, как количество заказов, средний чек и доля предоплаты. Данные по ним сопоставлялись по трем временным периодам: 11-31 октября (спокойный период), 11-30 ноября (период ноябрьских распродаж), 11-31 декабря (период новогодних распродаж). Аналитика проведена на основании данных по заказам более 60 тыс. интернет-магазинов, подключенных к сервисам PIM Solutions.

Как показала статистика, среднесуточное количество заказов в период ноябрьских распродаж почти сравнялось с показателями новогодних распродаж. Так, в ноябре интернет-магазины в среднем отправляли 218,6 тыс. заказов в сутки (+23,9% по сравнению с октябрем), а в декабре — 219,1 тыс. заказов в сутки (+24,2%). При этом средний чек в ноябре был выше, чем в декабре: 4566 рублей (+5,8% к данным октября) против 4363 (+1,1%).

В ноябре больше всего количество заказов выросло в Тыве (+42,7% к октябрю), Хабаровском крае (+40%) и Якутии (+36,5%). В декабре наибольший рост отмечен в Орловской (+36% к октябрю), Самарской (+34,3%) и Кировской (+33,3%) областях. Среди категорий товаров в ноябре стали чаще заказывать товары для игр (+80% к октябрю), ювелирные украшения (+62,8%) и мебель (+37,6%). В декабре больше всего участились заказы товаров для игр (+80,2% к октябрю), музыки и видео (+62,1%) и детских товаров (+34,1%).

При этом в период распродаж выросла доля заказов, выкупленных по предоплате. В октябре она составляла 43,7%, в ноябре — 47,7%, а в декабре — 51,5%.

Приведенная статистика свидетельствует о том, что новогодние распродажи перестали быть главным фактором, стимулирующим долгосрочный рост продаж, а их период — самой горячей порой для интернет-магазинов и логистических компаний. Ноябрьские распродажи почти догнали декабрьские показатели по среднесуточному количеству заказов и обогнали по среднему чеку.

У этого тренда есть ряд причин. Во-первых, в ноябре магазины предлагают не меньшие скидки, чем перед Новым годом. Во-вторых, ноябрьские распродажи в 2021 году активно рекламировались, их первые анонсы стали появляться за месяц до начала. В-третьих, многие покупатели стали приобретать новогодние подарки в ноябре. Прежде всего это касается жителей дальних регионов, которые традиционно опасаются, что их заказы не успеют доставить до праздников.

«Российские онлайн-продавцы с удовольствием позаимствовали как китайскую традицию распродаж ко Дню холостяков, так и американскую традицию Черной пятницы. В конечном итоге это привело к тому, что ноябрьские распродажи теперь продолжаются три недели подряд. Статистика 2021 года показывает, что покупателям эта инициатива продавцов пришлась по душе и теперь ноябрьские распродажи на равных конкурируют с традиционными новогодними акциями. В результате сейчас мы имеем два продолжительных периода, создающих повышенную, а порой и критическую нагрузку на торговую и логистическую инфраструктуру, причем эти периоды следуют один за другим. Но если энтузиазма покупателей хватает на оба распродажных периода, то в конечном итоге это будет приводить к росту рынка» Генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская.