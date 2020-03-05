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Покупатели из России приобрели рекордное количество товаров Xiaomi за два дня

С 26 по 28 февраля на AliExpress (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, Мегафона и РФПИ) прошла распродажа техники Xiaomi, по итогам которой пользователи приобрели более 10 000 товаров. Во время распродажи было представлено порядка 100 моделей бренда Xiaomi — смартфоны, телевизоры, носимые устройства, портативные аккумуляторы и другое. Скидка на технику во время распродажи достигала 65%.

На протяжении последних 5 лет пристрастие к бренду среди россиян растет: например, 3 года назад при проведении аналогичных распродаж количество проданных товаров в среднем составляло 1000 шт. А в этом году продажи достигли максимальных показателей.

«Успех бренда Xiaomi в России вполне понятен: компания предлагает пользователю инновационные качественные продукты за отличную цену», — прокомментировал Сергей Черемисин, коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия. «Результаты распродажи показали, что пользователи ждали момент, когда они смогут купить гаджеты со скидками: за первый час акции было куплено 4 000 товаров».

Лидерами продаж стали смартфоны и телевизоры. Среди аксессуаров Xiaomi наибольшей популярностью пользовались наушники и другие носимые гаджеты. Категория носимых устройств считается одной из самых перспективных сегментов электроники. Последние несколько лет она активно растёт как с точки зрения продаж, так и с точки зрения количества выпускаемых устройств разными производителями. В данный момент на площадке AliExpress представлены десятки тысяч беспроводных наушников от разных производителей.

По данным аналитиков AliExpress Россия, в 2019 году рост категории беспроводных наушников превысил показатели 2018 года почти в 2,5 раза. Лидером продаж на площадке AliExpress в денежном выражении стала компания Xiaomi. За последние два года доля направления True Wireless среди всех наушников выросла с 60 до 90%.

Автор: Анна
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