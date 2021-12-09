Покупатели «Ленты» могут отказаться от бумажных чеков

Покупатели торговой сети могут отказаться от печати бумажных чеков и купонов. Для этого необходимо поставить соответствующую отметку в приложении «Лента» или в личном кабинете на сайте lenta.com. Чек будет приходить на электронную почту покупателя и отображаться в приложении, здесь же можно будет найти купоны и промокоды от партнёров торговой сети. При этом в случае необходимости посетитель магазина сможет получить фискальный документ. Для оформления возврата товара на стойке информации в магазине достаточно сообщить номер «Карты №1» или показать электронный фискальный документ.

«Лента» расскажет покупателям о новой инициативе в различных каналах коммуникаций. По данным внутренних исследований компании, более трети лояльных клиентов готовы получать чеки в электронном виде.

Инициатива позволит ретелейру снизить объём отходов термобумаги и сократить время обслуживания одного покупателя в среднем на три секунды.

«Покупатели ценят наши инициативы по снижению объёма неперерабатываемых отходов и давно ждали от нас решения по отказу от бумажных чеков и купонов. Мы надеемся, что они будут активно использовать эту возможность и помогут нам внести весомый вклад в формирование культуры бережного отношения к окружающей среде» Мария Филиппова, Директор по связям с общественностью «Ленты»

В июне 2021 года «Лента» отказалась от полиэтиленовых пакетов для фасовки в кассовых зонах и торговых залах. Благодаря этому решению около 40 тонн неперерабатываемого пластика не появится на мусорных полигонах.