Покупатели негодуют. Совместная акция AliExpress и «Пятёрочки» закончилась внезапно

Вскоре после старта совместной акции AliExpress и «Пятёрочки» покупатели начали массово жаловаться на то, что не могут активировать свои купоны на скидку на AliExpress. Оказалось, что акция завершена досрочно, а купонов было выделено всего 25 000 на два дня.

Условия акции, которые были опубликованы на сайте довольно просты:

В период с 8 по 9 ноября совершите покупку в «Пятёрочке» на сумму не менее 650 рублей. На чеке будет напечатан специальный QR-код, который предоставляет скидку 650 рублей (эквивалентно 10 долларов США) на покупку на сайте www.AliExpress.com от 3250 рублей (эквивалентно 50 долларов США). Скидка действует до 12 ноября (до 17:00 по московскому времени). Каждый покупатель может использовать только 1 купон на скидку по QR коду. Администрация магазинов «Пятёрочка» оставляет за собой право приостановить действие данной акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин.

Как выяснилось позже есть еще одно важное условие — скидка предоставляется только первым 25 000 участникам.

Покупатели предположили, что Пятёрочка выпускала один qr-код на все чеки. Естественно, код начал гулять по интернету уже вечером 7 ноября, и его активировали люди из интернета никуда не выходя и ничего не покупая.

Представитель Пятёрочки заверил, что информация о количестве участников и условиях размещалась во всех рекламных материалах.