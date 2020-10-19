Покупатели переходят на вторичные продажи для обновления гардероба

Онлайн-продажи сервисов по вторичной купле-продаже одежды и обуви повысили свою популярность на фоне сокращения доходов потребителей и общей тенденции к экономии. Сейчас этот канал занимает 6% от всех онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG) и «Яндекса».

Для сравнения: 9% сегмента занимают социальные сети и мессенджеры, 11% — монобрендовые интернет-магазины, 74% — мультибрендовые площадки и маркетплейсы. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, созданных пандемией, одежда и обувь стала первой статьей экономии: в апреле выручка розничных магазинов в сегменте снизилась на 50−70%.

За второй и третий кварталы число публикаций на Avito увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 45 млн объявлений. Также выросла покупательская активность — граждане стали интересоваться приобретением одежды и аксессуаров на 18% чаще, чем в прошлом году.

В «Юле» отмечают рост числа новых объявлений с июня: в категории «Одежда» — на 23%, а в «Обуви» и «Аксессуарах» — на 25% год к году.

В этом году fashion-ритейл не получил значительную часть прибыли, несмотря на традиционный повышенный спрос в начале осеннего сезона. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, доля сервисов объявлений и вторичных продаж в сегменте одежды и обуви продолжит расти: снизившиеся доходы населения и переход на удаленную работу сделают менее востребованным частое обновление гардероба.