Покупатели распробовали QR-платежи

В октябре российские потребители оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз, а объем операций превысил 765 млн руб. По сравнению с сентябрем число c2b-переводов через Систему быстрых платежей выросло на 214%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Это рекордная динамика с момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП. В сентябре рост числа операций составил 61%, в августе — 62%, в июле — 57%, в июне — 21%. Механика оплаты довольно проста: пользователь открывает приложение своего банка и сканирует QR-код, при этом ему не надо вводить данные банковской карты. На данный момент к сервису подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний.

Издание опросило регулятора, банки и предпринимателей на тему резкого роста активности в СБП. Участники рынка назвали несколько причин популярности QR-кодов. Среди них:

скорость и удобство для покупателей;

переход на бесконтактные методы оплаты;

комиссия за расчеты через СБП составляет 0–0,7%, комиссия за прием карт — в среднем 1,5%;

упрощение процедуры подключения к СБП;

отмена льготных комиссий за прием карт для интернет-магазинов;

активное продвижение СБП и ее возможностей, в том числе за счет скидок и бонусов;

интеграция с программами лояльности крупных сетей (осенью к СБП подключился «Детский мир»).

Все это способствовало увеличению количества подключенных торговых компаний. Впрочем, отмечают эксперты, пока число и объемы операций представляют небольшую часть рынка в абсолютных цифрах.