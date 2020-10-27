+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Покупатели распробовали QR-платежи

В октябре российские потребители оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз, а объем операций превысил 765 млн руб. По сравнению с сентябрем число c2b-переводов через Систему быстрых платежей выросло на 214%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Это рекордная динамика с момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП. В сентябре рост числа операций составил 61%, в августе — 62%, в июле — 57%, в июне — 21%. Механика оплаты довольно проста: пользователь открывает приложение своего банка и сканирует QR-код, при этом ему не надо вводить данные банковской карты. На данный момент к сервису подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний.

Издание опросило регулятора, банки и предпринимателей на тему резкого роста активности в СБП. Участники рынка назвали несколько причин популярности QR-кодов. Среди них:

  • скорость и удобство для покупателей;
  • переход на бесконтактные методы оплаты;
  • комиссия за расчеты через СБП составляет 0–0,7%, комиссия за прием карт — в среднем 1,5%;
  • упрощение процедуры подключения к СБП;
  • отмена льготных комиссий за прием карт для интернет-магазинов;
  • активное продвижение СБП и ее возможностей, в том числе за счет скидок и бонусов;
  • интеграция с программами лояльности крупных сетей (осенью к СБП подключился «Детский мир»).

Все это способствовало увеличению количества подключенных торговых компаний. Впрочем, отмечают эксперты, пока число и объемы операций представляют небольшую часть рынка в абсолютных цифрах.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 октября / Комментарии
Интернет-магазины могут обязать принимать наличные

Интернет-магазины могут обязать принимать наличные

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей. Поправки заставят интернет-сервисы, такие как «Яндекс.Еда», Ozon, Wildberries, предлагать клиентам оплачивать товары и услуги на их выбор — картой или наличными.

далее →

9 октября / Комментарии
Закон о биометрической оплате планируют принять до конца 2020 года

Закон о биометрической оплате планируют принять до конца 2020 года

Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 2020 года. Это позволит банкам вводить оплату по лицу во всех магазинах и кафе. Сервис повысит удобство и скорость обслуживания, но у клиентов есть опасения на счет самой бесконтактной оплаты.

далее →

7 октября / Комментарии
На Яндекс.Маркете теперь можно использовать баллы Яндекс.Плюса

На Яндекс.Маркете теперь можно использовать баллы Яндекс.Плюса

Обладатели Яндекс.Плюс получили новые привилегии на сервисе для онлайн-покупок Яндекс.Маркет. Сервис теперь принимает и начисляет баллы Яндекс.Плюса.

далее →

2 октября / Комментарии
QIWI выпустила приложение QIWI Кошелек для устройств HUAWEI и HONOR

QIWI выпустила приложение QIWI Кошелек для устройств HUAWEI и HONOR

Новое приложение ориентировано на пользователей современных смартфонов HUAWEI и HONOR, в которых нет Google Mobile Services. В настоящее время в России продано уже более миллиона подобных устройств.

далее →

30 сентября / Комментарии
Amazon начнет использовать технологию оплаты ладонью

Amazon начнет использовать технологию оплаты ладонью

Онлайн-ритейлер Amazon вводит оплату ладонью. Новый способ оплаты Amazon One идентифицирует «отпечаток ладони» покупателя, который складывается из изгибов руки и узора вен.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!