Покупатели распробовали QR-платежи
В октябре российские потребители оплатили покупки с помощью QR-кодов 213 тыс. раз, а объем операций превысил 765 млн руб. По сравнению с сентябрем число c2b-переводов через Систему быстрых платежей выросло на 214%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Это рекордная динамика с момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП. В сентябре рост числа операций составил 61%, в августе — 62%, в июле — 57%, в июне — 21%. Механика оплаты довольно проста: пользователь открывает приложение своего банка и сканирует QR-код, при этом ему не надо вводить данные банковской карты. На данный момент к сервису подключены 22 банка и более 44,5 тыс. торговых компаний.
Издание опросило регулятора, банки и предпринимателей на тему резкого роста активности в СБП. Участники рынка назвали несколько причин популярности QR-кодов. Среди них:
- скорость и удобство для покупателей;
- переход на бесконтактные методы оплаты;
- комиссия за расчеты через СБП составляет 0–0,7%, комиссия за прием карт — в среднем 1,5%;
- упрощение процедуры подключения к СБП;
- отмена льготных комиссий за прием карт для интернет-магазинов;
- активное продвижение СБП и ее возможностей, в том числе за счет скидок и бонусов;
- интеграция с программами лояльности крупных сетей (осенью к СБП подключился «Детский мир»).
Все это способствовало увеличению количества подключенных торговых компаний. Впрочем, отмечают эксперты, пока число и объемы операций представляют небольшую часть рынка в абсолютных цифрах.