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Логистика RSS

Покупатели выбирают Pickup

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, подвела итоги работы партнерской сети пунктов приема и выдачи посылок Pickup. В 2017 году покупатели получили в 4,5 раза больше посылок, чем годом ранее.

Четвертая часть выданных посылок пришлась на конец года — ноябрь-декабрь. Самым загруженным месяцем, по традиции, стал декабрь.

Чаще всего пользователи получали в пунктах выдачи Pickup косметику. Три косметических бренда, один из которых стал абсолютным лидером, вместе занимают почти 30% от общего количества выданных посылок.

Самый популярный вес отправления — до пяти кг, доля таких посылок в совокупности превысила 80%.

Клиенты пользовались сетью Pickup не только для получения своих онлайн-покупок, но и для отправки посылок. Большую популярность у частных лиц, как и у предприятий малого бизнеса, приобрела услуга DPD Shop to Shop — отправка посылок по единым фиксированным тарифам между пунктами Pickup по всей стране. Тариф определяется только размером упаковки: XS, S, M или L. Ежедневный объем отправок по услуге, которая была выведена на рынок во втором полугодии 2017 года, измеряется сотнями.

Сеть Pickup включает не только традиционные пункты выдачи заказов, но и постаматы. В 2017 году у онлайн-покупателей, которые предпочитают размещать крупные заказы в интернет-магазинах, появилась возможность получать многопосылочные отправления в постаматах сети. Отправка может содержать до 10 посылок, при этом каждая из них размещается в отдельной ячейке.

«Интерес к пунктам самовывоза растет. Это подтверждает и исследование DPDgroup E-shopper Barometer, результаты которого мы недавно представили, — говорит Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ. — Более 80% опрошенных хотели бы забирать свои посылки в пунктах выдачи, более 60% — в постаматах. Мы планируем развивать сеть Pickup, в целях на этот год — подключить пункты еще в 600 российских городах».

Автор: Анна
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