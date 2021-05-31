Покупки через соцсети в I квартале: средний чек, динамика и тренды

Партнерская сеть Admitad Affiliate провела исследование, в котором изучила покупки, сделанные в аккаунтах маркетплейсов и онлайн-магазинов, в том числе принадлежащих малому и среднему бизнесу. Средний чек покупок через соцсети в I квартале этого года достиг 1476,54 руб., что в три раза большем, чем в том же периоде 2020 г. За весь прошлый год средний чек вырос на 152%.

Общая сумма продаж в соцсетях увеличилась на 36%. Позитивная динамика сохраняется с прошлого года, когда показатель вырос год к году также почти на 37%.

В регионах динамика среднего чека была неравномерной, следует из исследования. Лидером по этому показателю оказался Новокузнецк (2,6 тыс. руб.), за ним идут Королев (2,5 тыс. руб.) и Москва (2,4 тыс. руб.).

Больше всего заказов по объявлениям из соцсетей совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В топ-10 также входят Краснодар, Самара, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Первое место по числу продаж в социальных сетях занимают товары из маркетплейсов, включая AliExpress, Alibaba, GearBest, Shein и др. В топ-5 категорий также попадают компьютерные и консольные игры, электроника и бытовая техника, одежда, обувь и аксессуары, косметика и аптеки. В меньшей степени, но также хорошими продажами могут похвастаться услуги по онлайн-образованию, спортивные товары, DIY и книги.

Быстрее всех наращивают продажи Facebook, Instagram, YouTube и «ВКонтакте».

Такой рост сектора вызывает ажиотаж и среди рекламных партнеров — их количество за первый квартал 2021 г. выросло на 12%, говорят в Admitad.