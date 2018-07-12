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Логистика RSS

Покупки с китайский интернет-магазинов пошли через Гонконг

Покупки с AliExpress, Joom, Pandao все чаще пересылаются в Россию через Гонконг, выяснили на «Почте России». По итогам первого полугодия 2018 года доля Гонконга в российском импорте через почту составила 11%, что вывело регион на второе место после Китая, на долю которого приходится 73% отправлений в Россию. Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Увеличение доли посылок из Гонконга связано с запуском услуги SRM (Simplified Registered Mail, простой регистрируемый пакет), объясняет «Почта России». В отличие от нерегистрируемой почты, SRM позволяет отслеживать заказы, и ее основными пользователями стали клиенты китайских интернет-магазинов.

"Торговые площадки переходят от нерегистрируемых отправлений на SRM. Поэтому отправка идет через Гонконг, а не напрямую из Китая«,— пояснил представитель «Почты России». Доля «Почты Китая» сократилась в связи с ростом объемов отправлений через «Почту Гонконга», однако отправители остались прежними, подчеркнул он.

Эта услуга действительно интересна: так, по данным Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), около 14% посылок возвращались обратно, потому что их нельзя проследить и они считались утерянными, полагает президент НАДТ Александр Иванов.

В то же время возникают сомнения, действительно ли именно она повлияла на рост гонконгских продаж, говорит он. Более вероятной причиной роста кажется то, что некоторые партнеры «Почты России» предпочитают работать с Гонконгом, а не Китаем из-за более выгодных финансовых условий, рассуждает господин Иванов. На увеличение доли Гонконга в импорте через почтовые отправления могло также повлиять увеличение числа продавцов в этом регионе или их уменьшение в других провинциях Китая, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Так, Alibaba (управляет AliExpress, Tmall и др.) планировала резко сократить количество продавцов на своих площадках, напоминает он.

В целом Гонконг — это тот же Китай, констатирует партнер Data Insight Борис Овчинников. Можно предположить, что за ростом доли Гонконга не стоит ничего, кроме оптимизации логистики и финансовых потоков китайскими продавцами и агрегаторами, маркетплейсами и логистическими сервисами, рассуждает эксперт.

Автор: igor-nazarov
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