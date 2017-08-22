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Пользователи Яндекс.Денег получат персональные скидки и бонусы

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут получать скидки и бонусы, отобранные с учётом их интересов. Например, тем, кто увлекается спортом, сервис предложит скидки на спорттовары, молодым мамам — на детскую одежду, а любителям гаджетов — на бытовую технику и электронику.

Яндекс.Деньги подбирают бонусы в зависимости от пола, возраста и предпочтений пользователя. Для этого применяется Крипта — технология Яндекса, которая работает на основе машинного обучения и умеет выделять группы пользователей по их поведению в интернете. Персональные скидки можно использовать при оплате заказа любым доступным методом — из электронного кошелька, с банковской карты или наличными. Главное, чтобы скидочный купон был сохранен в кошельке Яндекс.Денег.

Если скидка не нужна прямо сейчас, человек может её сохранить и активировать позже. Все предложения хранятся в разделе «Скидки и бонусы». Для каждого из них сервис показывает срок действия. После его окончания электронные купоны сами исчезают из кошелька — в отличие от бумажных, которые после истечения срока действия приходится выбрасывать из сумки или кармана. Помимо персональных скидок, в раздел попадают предложения для всех пользователей и бонусы дня, которые действуют сутки.

«Персональные скидки в кошельке — только часть большой бонусной программы, которую Яндекс.Деньги предложат пользователям в ближайший год. Первый шаг — в онлайне, затем с помощью бонусов, хранящихся в электронном кошельке, сделаем выгоднее и покупки в офлайн-магазинах. Пользу от бонусов увидят не только покупатели и магазины, но и вендоры. Мы хотим сформировать среду, в которой производители и продавцы смогут привлекать клиента, а покупатель получит максимальную выгоду как в ритейл-сети, так в интернет-магазине», — говорит Кирилл Мозголин, директор департамента рекламных сервисов Яндекс.Денег.

Скидки и бонусы Яндекс.Деньги предоставляют совместно с партнёрами — компаниями Flocktory и Get4Click. Подбор предложений для каждого человека сервис проводит самостоятельно. Сейчас скидки доступны в десктопной и мобильной версиях сайта Яндекс.Денег, а также в приложениях для Windows 10 и Windows 10 Mobile. В будущем они появятся и в приложениях для других мобильных платформ.

По данным международного исследования компании Valassis, наличие купона влияет на выбор магазина у 84% покупателей. 67% покупателей выбирают магазин, если могут воспользоваться там цифровым купоном. За год доля покупателей, которые используют такие купоны, выросла с 66% до 71%. Скидки важны и российским покупателям. Результаты исследования агентства Nielsen говорят о том, что россияне активно пользуются электронными купонами. Так, 33% пользователей целенаправленно ищут скидки в магазинах, 62% обращают внимание на предлагаемые скидки, 52% — меняют магазины в зависимости от наличия промоакций.

Автор: Анна
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