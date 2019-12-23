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Пользователи Яндекс.Еды смогут оставить чаевые курьеру без наличных

Поблагодарить курьера за быструю доставку и хороший сервис теперь можно, оставив чаевые прямо в приложении Яндекс.Еда. Доставщики будут получать полную сумму чаевых. С разной периодичностью на чай курьерам оставляют 50% россиян, основная преграда — отсутствие наличных денег, свидетельствуют результаты опроса Яндекс.Еды.

В экспериментальном режиме электронные чаевые уже доступны пользователям в Санкт-Петербурге. После завершения тестирования новая функция появится во всех российских городах, где работает сервис.

На чай можно оставить на экране оценки заказа, когда блюда уже доставлены. Для этого карта пользователя должна быть привязана к аккаунту в приложении. Выбрать можно из нескольких фиксированных сумм. По результатам эксперимента в Санкт-Петербурге их могут скорректировать.

К запуску новой функции Яндекс.Еда провела опрос, чтобы выяснить, как часто россияне оставляют чаевые за доставку еды и посылок, и какие факторы на это влияют. В опросе приняли участие 1 500 человек в Москве и городах-миллионниках.

По данным опроса, чаевые курьерам с разной регулярностью оставляет половина россиян, 7,1% стараются делать это всегда. В Москве этот показатель гораздо выше — 70% дают на чай доставщикам хотя бы иногда, а 12% — в любом случае.

Главной причиной, по которой доставщик может остаться без чаевых, 40,1% опрошенных назвали отсутствие наличных денег. Доля тех, у кого в нужный момент под рукой просто не оказывается наличных, в Москве ещё выше — 44%. 17,7% россиян и 20,5% москвичей не дают курьерам на чай, если недовольны их сервисом.

Главным фактором, влияющим на чаевые, россияне назвали скорость доставки. Оперативность и пунктуальность имеют большое значение для 60% опрошенных. Исключением стали пользователи из Петербурга, для них доброжелательность курьера важнее, чем скорость доставки. Шансы на чаевые также повышает вежливость курьера. А вот внешний вид и общительность доставщика на чаевые почти не влияют.

Автор: Анна
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