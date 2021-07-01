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Полина Гагарина — новый амбассадор Ozon

Полина Гагарина с июля стала новым амбассадором Ozon. Поп-дива будет женским олицетворением маркетплейса и представит аудитории широкий ассортимент, но в первую очередь — товары для красоты, одежду, обувь и аксессуары.

«Как и в случае с Дмитрием Маликовым, мы выбрали амбассадора, ориентируясь на исследования — узнавание певицы среди молодой платежеспособной аудитории очень высокое. Покупателям близки её образ, разборчивость и вкус. Полина Гагарина придаст имиджу Ozon эмоциональности, в то время как Дмитрий останется для покупателей рациональным персонажем», — говорит Олег Дорожок, директор Ozon по маркетингу и монетизации.

«Уверена, у нас получится прекрасный тандем. Моя семья часто делает интернет-покупки и мне нравится пользоваться Ozon, потому что это удобный и быстрый сервис. Надеюсь, мы вместе вдохновим людей на выгодные и качественные покупки», — комментирует Полина Гагарина.

В первой рекламной кампании Полина встречается с Дмитрием Маликовым, текущим амбассадором маркетплейса, чтобы рассказать про распродажу «Скидозон». По сюжету видеоролика Дмитрий переезжает в пункт выдачи заказов Ozon, чтобы успевать получать многочисленные посылки.

Кампания по распродаже «Скидозон» с Полиной Гагариной будет размещаться на ТВ, в OLV, диджитал-каналах, соцсетях и баннерной рекламе на сайтах.

Автор: Анна
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