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Половина клиентов «Перекрёсток Впрок» перешла на предоплату после пандемии

Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» проанализировал, как за время пандемии изменилось отношение клиентов к предоплате. В июле доля покупателей, оплачивающих свой заказ до получения, выросла более чем в три раза по сравнению с началом марта.

До введения режима самоизоляции лишь 15% клиентов онлайн-гипермаркета оплачивали свои покупки непосредственно во время оформления заказа. Остальные 85% предпочитали делать это при получении. Сегодня предоплатой пользуется уже порядка 50% покупателей. Специалисты «Перекрёсток Впрок» связывают это преимущественно с безопасностью: предоплата обеспечивает возможность минимизировать или полностью исключить физический контакт с курьером.

При этом средний чек у покупателей, предпочитающих предоплату, выше в среднем на 10%, чем у тех, кто выбирает оплату курьеру при получении. Наибольшей популярностью услуга предоплаты пользуется у клиентов из Москвы и Московской области — в среднем они используют ее на 10% чаще покупателей из других регионов присутствия «Перекрёсток Впрок».

«Пандемия сломала многие барьеры и страхи, связанные с безналичными расчетами: потребители поняли, что зачастую проще расплачиваться картой, а не наличными. На этом фоне начал расти и уровень доверия к интернет-магазинам, особенно тем, которые делают процесс возврата или списания денежных средств максимально понятным и прозрачным. Мы регулярно собирали обратную связь и проводили исследования удобства пользования, по итогу которых оперативно сделали много мелких, но важных доработок, касающихся предоплаты. В результате мы пришли к тому, что сегодня уже половина наших покупателей предпочитает предоплату и это высокий показатель», — отмечает Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Перекрёсток Впрок».

В настоящий момент онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» снизил минимальную стоимость заказа до 1000 рублей, при этом средний чек составляет 4 587 рублей. Также интернет-магазин сделал бесплатной доставку на все заказы через новое мобильное приложение «Перекрёсток Впрок» до конца августа.

Автор: Анна
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