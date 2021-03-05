Половина мужчин в России планируют потратить на 8 марта 10 тыс. рублей или больше

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела общероссийский опрос, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие около 1600 респондентов. Опрос проводился в феврале 2021 года.

95% мужчин сообщили, что дарят или собираются дарить подарки на 8 марта. Из них 51,4% дарят подарки как коллегам, так и близким, 40,9% — только членам семьи, и лишь 3,2% — только на работе.

В то же время факт получения подарков подтвердили 86,5% представительниц прекрасного пола. Причем 63% опрошенных женщин получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% участниц — только дома, а 6,4% — только на работе.

Дарите ли вы подарки на 8 марта?

При этом почти половина мужчин (45,4%) готовы потратить на подарки до 10 тыс. рублей или более. Из них 9,2% готовы порадовать любимых женщин презентами в пределах 20 тыс. руб., а 11,8% — расщедрятся более чем на 20 тыс. руб.

Подарки на сумму до 1 тыс. руб. собираются приобрести 10% мужчин.

Какую сумму вы готовы потратить на подарок к 23 февраля?

Как ранее сообщала финансовая онлайн-платформа Webbankir, дамы к 23 февраля готовились не столь серьезно. О намерении купить подарки на 10 тыс. руб. или более заявили 24,2% россиянок. Большинство из них (29,8%) сообщили, что на подарки своим защитникам собираются потратить до 3 тыс. руб. 24,4% готовились выделить до 5 тыс. А 21,7% выбирали подарки до 1 тыс. руб.

Впрочем, подобную дискриминацию можно объяснить не тем, что женщины меньше ценят мужчин. Скорее всего, сказывается разница в доходах: как правило, представительницы прекрасной половины человечества зарабатывают все же меньше.