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PONY EXPRESS начал выдавать заказы в сети «Ситилинк»

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и универсальный логистический оператор PONY EXPRESS заключили партнерское соглашение — теперь в пунктах выдачи заказов и небольших магазинах «Ситилинк» (формата «смарт») можно получить заказы PONY EXPRESS.

В рамках проекта уже проведена интеграция информационных систем компаний, и клиенты PONY EXPRESS могут забрать первые заказы. На данном этапе в пилотном режиме подключены более 50 точек сети «Ситилинк» в Москве, Нижнем Новгороде, Ставропольском и Красноярском краях, а сведения о доступе к новым пунктам выдачи будут оперативно отражаться на сайте PONY EXPRESS. До конца года планируется увеличить представленность логистического оператора во всей сети «Ситилинк», а это более 360 городов.

В пунктах выдачи и магазинах «Ситилинк» будет доступен привычный клиентам PONY EXPRESS набор услуг. Посетители смогут получить все категории товаров: одежду, обувь, технику и электронику, книги и многое другое.

«Партнёрство с „Ситилинк“ позволяет нам одновременно решить несколько задач. С одной стороны, мы становимся ещё ближе ко многим получателям, обеспечиваем им возможность быстрого и комфортного получения своих отправлений в современных и удобных точках нашего партнера. При этом мы увеличиваем сеть пунктов выдачи товаров, доступную нашим бизнес-клиентам и интернет-магазинам: до конца года она вырастет до 5000 точек, что является одним из лучших показателей на рынке», — комментирует Александр Гервиц, руководитель департамента клиентского сервиса группы компаний PONY EXPRESS.

«Широкая география торговой и логистической сети „Ситилинк“ привлекает многих партнеров. Подобные проекты мы уже реализовывали ранее: через нашу сеть можно получить заказы Ozon.ru, PickPoint, DPD Pick Up, — отмечает Антон Орлов, директор управления развития услуг. — Для „Ситилинк“ такое сотрудничество также выгодно: мы знакомим новых посетителей со своим ассортиментом, форматом работы в онлайн и офлайн, тем самым расширяем клиентскую базу».

На данный момент сеть «Ситилинк» насчитывает около 500 пунктов выдачи и порядка 120 магазинов-складов разных форматов («смарт» — до 500 кв. м., «миди» — до 1200 кв. м., «макси» — до 5500 кв. м.).

Автор: Анна
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