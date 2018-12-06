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PONY EXPRESS открывает представительство в Турции

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS объявляет об открытии официального представительства в Турции. Для региона существенно расширяется список услуг, применяются общие политика ценообразования и требования по качеству обслуживания по стандартам PONY EXPRESS. Сроки доставки из Стамбула в основные города страны составят от 1 рабочего дня.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS открыл первое официальное представительство в Турции. Офис компании располагается в Стамбуле. География сервисного покрытия компании — вся территория республики. До конца 2019 года планируется открытие дополнительных офисов в городах Бурса и Анталия.

Расширение присутствия является частью стратегии компании по географической экспансии в страны с высоким экспортно-импортным потенциалом и ответом на востребованность направления у клиентов.

Сроки доставки из Стамбула в основные города страны составляют от 1 рабочего дня. Для региона существенно расширяется список доступных услуг, применяются общие политика ценообразования и требования по качеству обслуживания по стандартам PONY EXPRESS.

Отправление документов и грузов от 0,5 кг без ограничения максимального веса по данному маршруту доступно как для частных, так и для юридических лиц в России и странах ближнего зарубежья: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Узбекистане, Украине, Эстонии.

«По данным ФТС Турция вошла в пятёрку крупнейших внешнеторговых партнёров России по итогам первой половины 2018 года: оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил $13,3 млрд. Планируется, что по итогам года эта цифра может вырасти до отметки в $30 млрд. Крупные турецкие торговые интернет-площадки всё активнее выходят на внешние рынки, при этом внутренний рынок Турции имеет хороший потенциал и представляет интерес для зарубежного среднего и малого бизнеса. В этих условиях расширение географии экспресс-доставки стало для нас логичным шагом навстречу требованиям рынка и пожеланиям клиентов — оптимальное качество и срок доставки при честной цене. Мы уверены, что данное направление будет востребовано частными и юридическими лицами как внутри России, так и нашими клиентами в странах присутствия PONY EXPRESS», — комментирует Сергей Сергушев, и.о. операционного директора группы компаний PONY EXPRESS.

Автор: Анна
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