PONY EXPRESS расширяет предложение для интернет-магазинов

Накануне открытия в Москве выставки технологий для интернет-торговли Ecom Expo универсальный логистический оператор PONY EXPRESS объявила о расширении своего предложения для интернет-магазинов. Сеть пунктов выдачи заказов компании достигла значения в 4500 точек, при этом стала возможна доставка в режиме «экспресс» во все 14 стран ближнего зарубежья.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS объявил о существенном расширении своих возможностей по доставке отправлений из интернет-магазинов накануне открытия выставки технологий для интернет-торговли Ecom Expo, которая пройдет Москве в КВЦ «Сокольники».

Сеть пунктов выдачи заказов расширена и достигла значения в 4500 точек. Это стало возможным благодаря включению новых точек выдачи заказов в региональных киосковых сетях и расширению взаимодействия с партнёрами. В то же время, к доставке в режиме «экспресс» подключены 14 стран ближнего зарубежья — Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Эстония. Это позволяет российским компаниям предложить покупателям этих стран конкурентоспособные сроки доставки по оптимальным тарифам.

С 22 по 23 мая, во время работы выставки Ecom Expo, представители индустрии смогут получить подробную информацию по этим и другим услугам PONY EXPRESS из первых рук — от специалистов и менеджеров компании сразу на стенде компании в выставочном центре «Сокольники».