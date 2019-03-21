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PONY EXPRESS ускорил доставку из зарубежных интернет-магазинов

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS ускорил доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов за счёт оптимизации проверки личных данных, предоставляемых Федеральной таможенной службе. Это стало возможным благодаря использованию российской онлайн платформы IDX, позволяющей в режиме реального времени верифицировать паспортные данные более 120 млн россиян.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS продолжает совершенствование технологических процессов, направленных на сокращение времени обработки заказов и доставки.

С помощью онлайн-платформы IDX оператор ускорил доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов. Использование новой платформы позволяет оптимизировать процесс проверки личных данных, предоставляемых Федеральной таможенной службе (ФТС) для таможенной очистки отправлений. В стандартном, доступном через публичные ресурсы варианте, логистическая компания способна сверить паспорт с реестром недействительных документов. При этом проверка корректности данных недоступна.

Интеграция систем PONY EXPRESS с российской онлайн платформой IDX позволяет в режиме реального времени верифицировать паспортные данные более 120 млн россиян ещё до их передачи федеральному ведомству. Проект был реализован в конце 2018 года и доказал свою эффективность в «высокий сезон» предновогодних заказов: срок сбора и проверки информации сократился на порядок, существенно снизились издержки на обработку данных и повторные контакты с клиентами.

IDX имеет доступ к достоверным источникам эталонных данных и обеспечивает массовые проверки в режиме реального времени любых паспортных данных и индивидуальных номеров налогоплательщиков. Всего за 10 секунд после ввода IDX верифицирует данные пользователей с базами и возвращает PONY EXPRESS результаты проверки, регистрируя лишь совершенную транзакцию и не сохраняя персональные данные покупателей. Передача данных осуществляется по защищенным каналам. IDX имеет лицензии Минкомсвязи, сертификаты ФСБ и ФСТЭК для работы с криптографическими средствами защиты информации, является официальным оператором обработки персональных данных.

«PONY EXPRESS ежегодно обрабатывает до 11 млн отправлений, значительная часть которых приходится на заказы из зарубежных интернет магазинов. Любая ошибка или опечатка в предоставляемой для таможенного оформления информации — и отправление задерживается ФТС, а логистический оператор повторно связывается с получателем для уточнения данных. С учётом разницы во времени с регионами, возможной недоступностью абонентов и прочих объективных факторов, срок решения вопроса мог доходить до нескольких дней. Предварительная проверка информации и её автоматическая отправка при повторных заказах позволяют сократить саму вероятность возникновения ошибок при вводе и обработке данных: мы можем доставить заказ быстрее и снизить наши издержки», — комментирует Давид Шамаев, коммерческий директор PONY EXPRESS.

«Платформа IDX — это инфраструктурный элемент доверенной среды цифровой экономики. Она обеспечивает обмен пользовательской информацией между различными секторами бизнеса и государственными информационными системами. Важная особенность IDX — неаффиллированность. В условиях острой конкуренции и борьбы за персональные данные, именно нам как независимой платформе, удалось собрать совершенно разные достоверные источники данных, и предоставить услугу верификации, столь необходимую для быстрой таможенной очистки отправлений», — комментирует Светлана Белова, генеральный директор IDX

Автор: Анна
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