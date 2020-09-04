PONY EXPRESS внедрил Яндекс.Маршрутизацию
Яндекс и PONY EXPRESS завершили проект по внедрению алгоритмов Яндекс.Маршрутизации. Интеграция платформы в систему транспортной логистики PONY EXPRESS повысит эффективность планирования маршрутов на «последней миле» и увеличит производительность труда водителей-курьеров. Обеспечит качественную синхронизацию мобильных курьерских отделений (МКО) с водителями на маршрутах.
По предварительным оценкам партнеров, технология поможет оптимизировать затраты на логистику в компании до 25% и повысить производительность труда курьеров до 20%. Кроме того, сервис Яндекса позволит PONY EXPRESS анализировать качество работы и своевременность доставки груза.
«Последняя миля» в курьерской доставке — один из самых сложных этапов логистической цепочки. Она зависит от множества факторов, которые влияют на сроки и скорость доставки и зачастую возникают в режиме реального времени. Алгоритм позволит сотрудникам компании в течение 15 минут находить лучшее логистическое решение — с учетом ситуации на дорогах и ограничений в передвижении, изменений в доставке (по желанию получателей) и возникающих заданий на маршруте, — рассказал Данил Шелехов, руководитель проекта Яндекс.Маршрутизация. — При поиске логистических решений система будет учитывать необходимые параметры — приоритет заданий по времени, необходимость синхронизации с МКО, весогабаритные характеристики новых отправлений и требования регламентов перевозки. Это важно для компании, которая обслуживает отправления из разных отраслей и обязуется обеспечивать заявленный уровень сервиса«.
«Мы продолжаем готовиться к высокому сезону, чтобы сохранить уровень сервиса в пиковый период. Внедрение нового алгоритма поможет нам, в том числе улучшить синхронизацию работы мобильных курьерских отделений (МКО) с водителями-курьерами, которые работают в определенных районах. Алгоритм адаптирует маршруты районных курьеров под время и адрес встречи с МКО, помогает следить за нагрузкой автомобилей, оперативно отрабатывать срочные и новые заказы. По итогам почти года работы, МКО уже повысили производительность труда водителей-курьеров на 15-20% и сократили пробег транспортных средств минимум в 2 раза. Благодаря внедрению нового алгоритма мы ожидаем повышения показателей эффективности, — поделился операционный директор PONY EXPRESS Сергей Сергушев. — Кроме того, такое комплексное решение позволит сохранить точность соблюдения временных интервалов и доставки к определенному времени, сохранит возможность доставки в согласованную дату при изменении ее параметров».