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PONY EXPRESS вошёл в ТОП-100 брендов с лучшим клиентским сервисом

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS стал лучшим российским логистическим брендом в рейтинге топ-100 компаний с лучшим клиентским сервисом. Исследование проводится в разных странах Центром изучения потребительского опыта КПМГ с 2010 года. В октябре 2018 года КПМГ впервые провел подобное исследование в России: было опрошено более 5 000 человек и представлен список 100 лучших брендов по мнению респондентов.

По итогам исследования Центра изучения потребительского опыта КПМГ универсальный логистический оператор PONY EXPRESS вошёл в рейтинг топ-100 брендов с лучшим клиентским сервисом. Показатель PONY EXPRESS превысил среднюю оценку потребительского опыта по логистической отрасли для России и стал лучшим среди российских брендов в этом сегменте.

Исследование проводится в разных странах мира с 2010 года. В России оно было впервые проведено в октябре 2018 года в форме онлайн-опроса: 5000 российских потребителей оценивали работающие на российском рынке бренды по 10-бальной шкале. Выборка была построена для репрезентации городского населения России по полу, возрасту, доходу и географии проживания. Все респонденты оценивали потребительский опыт тех брендов, с которыми они контактировали в течение последних 6 месяцев. В финальный список были включены только бренды, которые набрали 100 и более оценок.

В рейтинг вошли лучшие 100 компаний на российском рынке по мнению потребителей из следующих отраслей: финансовые услуги, продовольственная и непродовольственная розница, путешествия, телекоммуникации, государственные услуги, развлечения и логистика.

Георгий Аликошвили, генеральный директор группы компаний PONY EXPRESS:

— Рынок экспресс-доставки характеризуется высоким уровнем конкуренции при высоком уровне ожиданий и требований со стороны конечного потребителя. Когда множество компаний предлагают схожие услуги, единственным способом оставаться среди лучших является постоянная работа над качеством потребительского опыта. Объективная и независимая оценка со стороны лидера по предоставлению аудиторских услуг в России и одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм в мире подтверждает, что мы правильно расставляем акценты в стратегии нашего развития и движемся в верном направлении.

Алексей Мальцев, партнёр, практика оказания консультационных услуг по потребительскому опыту КПМГ в России и СНГ:

— Во всех странах, где вышли наши исследования, они стали ценным бизнес-инструментом, который позволил брендам оценить, насколько удовлетворены их клиенты, и выявить те области, в которых они могут улучшить стратегию обслуживания. Основная задача нашей первой публикации в России — используя результаты исследования, помочь бизнесу понять, за счёт чего лидирующие бренды смогли стать настолько привлекательными в глазах потребителей.

Автор: Анна
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