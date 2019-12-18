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PONY EXPRESS запустил в Москве 12 мобильных курьерских отделений

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS запустил в Москве 12 мобильных городских курьерских отделений на базе почтовых фургонов. За счёт оптимизации внутригородской логистики, решение уже на старте позволило повысить производительность курьеров на 15%. При этом более чем в два раза снижено время вне маршрута и пробег транспортных средств. В планах компании применение практики в Санкт-Петербурге и остальные городах миллионниках.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS спроектировал и оборудовал на базе почтовых фургонов 12 мобильных городских курьерских отделений, которые были введены в эксплуатацию в преддверии предновогоднего роста объёма отправлений. Автомобили оснащены полноценным постом для обработки посылок, включая сканер и компьютер, а также стеллажом для сортировки и выдачи отправлений курьерам.

По итогам первых трёх месяцев работы производительность курьеров выросла на 15%. Показатель пробега используемых для доставки транспортных средств сократился более чем в два раза. Уменьшились время, затраченное на дорогу вне маршрута, и количество перемещений в часы пик, что снизило зависимость сроков доставки от городского траффика.

Возможность предварительной сортировки собранных отправлений непосредственно в автомобиле существенно ускорила процесс их дальнейшей обработки. Теперь письма и посылки, минуя локальный терминал, напрямую поступают на склад для консолидации и отправки по России и за рубеж. Вероятность не успеть в отправляющийся с грузом транспорт существенно снизилась, что позитивно отразилось на среднем времени доставки.

«По объёмам принимаемых и доставляемых отправлений Москва, по-прежнему, остаётся уверенным лидером среди всех регионов страны. Именно здесь клиенты крайне чувствительны к срокам оказания услуг, при том, что условия бывают зачастую непредсказуемыми: от непростой погоды, до ограничения движения по значительным участкам из-за массовых мероприятий. По нашим расчётам, введённого в эксплуатацию количества мобильных отделений достаточно, чтобы покрыть потребности региона в пределах МКАД даже в период пиковых нагрузок. С учётом положительного опыта эксплуатации автомобилей, мы планируем в начале следующего года внести ряд изменений в компоновку и расширить территорию их применения сначала до Санкт-Петербурга, а затем до остальных городов миллионников».

Сергей Сергушев, и.о. операционного директора группы компаний PONY EXPRESS

Автор: Анна
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