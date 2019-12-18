PONY EXPRESS запустил в Москве 12 мобильных курьерских отделений

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS запустил в Москве 12 мобильных городских курьерских отделений на базе почтовых фургонов. За счёт оптимизации внутригородской логистики, решение уже на старте позволило повысить производительность курьеров на 15%. При этом более чем в два раза снижено время вне маршрута и пробег транспортных средств. В планах компании применение практики в Санкт-Петербурге и остальные городах миллионниках.

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS спроектировал и оборудовал на базе почтовых фургонов 12 мобильных городских курьерских отделений, которые были введены в эксплуатацию в преддверии предновогоднего роста объёма отправлений. Автомобили оснащены полноценным постом для обработки посылок, включая сканер и компьютер, а также стеллажом для сортировки и выдачи отправлений курьерам.

По итогам первых трёх месяцев работы производительность курьеров выросла на 15%. Показатель пробега используемых для доставки транспортных средств сократился более чем в два раза. Уменьшились время, затраченное на дорогу вне маршрута, и количество перемещений в часы пик, что снизило зависимость сроков доставки от городского траффика.

Возможность предварительной сортировки собранных отправлений непосредственно в автомобиле существенно ускорила процесс их дальнейшей обработки. Теперь письма и посылки, минуя локальный терминал, напрямую поступают на склад для консолидации и отправки по России и за рубеж. Вероятность не успеть в отправляющийся с грузом транспорт существенно снизилась, что позитивно отразилось на среднем времени доставки.