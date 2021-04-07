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Популярность мессенджеров как канала продаж выросла за год почти в 2 раза

ЮKassa (входит в экосистему Сбера) проанализировала работу сервиса выставления счетов в мессенджерах, по электронной почте и смс. Этой услугой в 2020 воспользовались свыше 14 тыс. компаний и предпринимателей, что на 64% больше, чем годом раньше. При этом бизнес выставил клиентам примерно 3 млн счетов — в 1,7 раза больше, чем в 2019. За прошлый год доля счетов, отправленных через мессенджеры, увеличилась в 1,8 раза — до 51,8%. На электронную почту пришлось 24,7% счетов (рост в 1,3 раза), на смс — 23,5% (в 2,4 раза).

В онлайне все больше покупателей

Покупательский опыт становится все более цифровым. Люди ищут и находят в интернете что угодно, консультируются с продавцами в чатах, заказывают в сети товары и услуги — и рассчитываются онлайн. Чаще всего пользователи делают это со смартфонов — в 2020 году на них пришлось 76,7% платежей по выставленным счетам через ЮKassa. Для десктопов этот показатель составил 22,8%, для планшетов — 0,5%.

«В этом году с помощью ЮKassa бизнес выставил клиентам почти 900 тыс. счетов. При этом на мессенджеры пришлось — 57% счетов, на электронную почту — 19%, на смс — 24%. Чаще всего этими каналами продаж пользуются интернет-магазины товаров для дома и сада, одежды и обуви, сувениров и товаров для хобби. На эти площадки приходится почти 40% от всех счетов. А сильнее всего в 2020 году выросло число выставленных счетов у тех, кто продает продукты с доставкой», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Интересно, что все больше пользователей выходят в онлайн с мобильных устройств — основной платформы для мессенджеров. По данным Mediascope, в 2020 среднесуточная аудитория мобильного интернета в России составила 79,8 млн человек — 65,2% населения страны. Среди молодежи от 12 до 24 лет число пользователей мобильного интернета приблизилось к 100%, а среди тех, кому до 44 лет, — превысило 90%.

Как платят в разных регионах

В прошлом году с помощью ЮKassa больше всего счетов компании выставили клиентам в Москве и области — 36,2%. Для Санкт-Петербурга и области этот показатель составил 12,6%. В пятерку регионов-лидеров вошли также Краснодарский край — 3,41%, Свердловская область — 2,87% и Татарстан — 2%. А меньше всего счетов компании выставили покупателям в Брянской области — 0,26%, Дагестане и Коми — 0,25% и 0,23% соответственно.

«В России мессенджеры используют десятки миллионов человек — и этот канал продаж активно развивается. По данным исследования eMarketer, РФ входит в топ-10 стран, в которых число пользователей мессенджеров растет быстрее всего. Компании и предприниматели все чаще проводят сделки именно в мессенджерах, потому что все больше людей предпочитают покупать товары и услуги в одном месте — выбирать, заказывать, оплачивать», — добавляет Иван Глазачев.

Мессенджеры помогают увеличить прибыль

С ростом аудитории мобильного интернета предприниматели теперь могут получать дополнительную прибыль от продаж через мессенджеры. В 2020 оборот платежей по счетам, выставленным с помощью ЮKassa через мессенджеры, электронную почту или смс, вырос в 1,8 раза относительно 2019. При этом средний чек уменьшился на 294 рубля — до 6146 рублей. Согласно исследованию Criteo, 53% пользователей предпочтут сделать заказ у компании, с которой можно связаться в мессенджере. В 2019 объем мирового рынка чат-ботов составил 17,17 млрд долларов США, а к 2025 году, по прогнозам, он достигнет 102,29 млрд.

Мессенджеры давно вышли за рамки простых приложений для общения — сегодня они объединяют в себе функционал сразу нескольких платформ. Простой пример — Viber. Помимо групповых чатов вы можете организовать аудио- или видеозвонок с 20 людьми одновременно, в любое время связаться с нужной компанией в чат-боте или, например, получить транзакционное сообщение от вашего банка. В ближайшее время в России планируется запустить функцию совершения платежей через чат-боты в Viber, благодаря которой можно безопасно покупать товары и услуги напрямую у продавцов прямо в мессенджере. По данным исследования Viber, проведенному среди аудитории платформы в России, мессенджеры — это первый экран, который пользователи открывают по утрам, и последний, который они проверяют перед сном.

Автор: Анна
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