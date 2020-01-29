Популярный сериал Netflix подстегнул продажи книг про Ведьмака и привлек женщин

Ozon проанализировал десятки тысяч заказов и выяснил как популярный сериал «Ведьмак» повлиял на продажи книг одноименного цикла романов.

Информационное поле сильно влияет на спрос, и широко обсуждаемый сериал от Netflix не стал исключением.

С 21 до 28 декабря — в первую неделю после выхода сериала «Ведьмак» — продажи книг из одноименного цикла выросли в 2 раза относительно среднего значения в году. С 28 декабря и в течение всех январских каникул спрос стабильно держался на отметке +80% относительно среднего значения в 2019 году. Если же сравнивать с 2018 годом, то за неделю, прошедшую с выхода сериала, россияне купили в 4,5 раза книг про Ведьмака.

Аналитики Ozon отмечают, что сериал привлек к чтению саги женскую аудиторию. В 2018 году всего около 30% покупателей книг про Ведьмака были женщины, а в декабре 2019 года их доля выросла до 50%. Кстати, ранее Ozon отмечал, что 60% покупателей книг серии «Игра Престолов» — мужчины.

Чаще всего покупают первые две книги из цикла, по которым и снят сериал: «Ведьмак: Последнее желание» и «Ведьмак: Последнее желание».