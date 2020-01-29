+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Популярный сериал Netflix подстегнул продажи книг про Ведьмака и привлек женщин

Ozon проанализировал десятки тысяч заказов и выяснил как популярный сериал «Ведьмак» повлиял на продажи книг одноименного цикла романов.

Информационное поле сильно влияет на спрос, и широко обсуждаемый сериал от Netflix не стал исключением.

С 21 до 28 декабря — в первую неделю после выхода сериала «Ведьмак» — продажи книг из одноименного цикла выросли в 2 раза относительно среднего значения в году. С 28 декабря и в течение всех январских каникул спрос стабильно держался на отметке +80% относительно среднего значения в 2019 году. Если же сравнивать с 2018 годом, то за неделю, прошедшую с выхода сериала, россияне купили в 4,5 раза книг про Ведьмака.

Аналитики Ozon отмечают, что сериал привлек к чтению саги женскую аудиторию. В 2018 году всего около 30% покупателей книг про Ведьмака были женщины, а в декабре 2019 года их доля выросла до 50%. Кстати, ранее Ozon отмечал, что 60% покупателей книг серии «Игра Престолов» — мужчины.

Чаще всего покупают первые две книги из цикла, по которым и снят сериал: «Ведьмак: Последнее желание» и «Ведьмак: Последнее желание».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

28 января / Комментарии
Аномальная погода заставляет россиян продавать зимний спортинвентарь

Аномальная погода заставляет россиян продавать зимний спортинвентарь

Аномально теплая зима в европейской части России привела к тому, что все больше жителей страны хотят продать экипировку для зимнего спорта, выяснили аналитики Авито, проанализировав спрос и предложение на соответствующие товары.

далее →

27 января / Комментарии
Инфографика рынка розничного онлайн-экспорта в России

Инфографика рынка розничного онлайн-экспорта в России

Data Insight и eBay выпустили инфографику, которая содержит оценку объема рынка в денежном эквиваленте и заказах, распределение по товарным категориям, географию продаж для стран СНГ и дальнего зарубежья, динамику экспортеров на площадке, а также рекомендации по выходу на маркетплейс.

далее →

24 января / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самые популярные автотовары 2019 года

Яндекс.Маркет назвал самые популярные автотовары 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на автомобильные товары и назвали самые популярные среди пользователей сервиса в 2019 году. В исследовании использовались данные о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

далее →

23 января / Комментарии
Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Рейтинг поисковых запросов на Авито в 2019 году возглавили квартиры, велосипеды, дома и диваны

Квартира в очередной раз стала самым популярным поисковым запросом. Также в прошлом году россияне активно искали дома, выяснили аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Помимо приобретения жилья, жители страны задумались и о домашнем уюте – диваны поднялись в рейтинге на 6 позиций.

далее →

17 января / Комментарии
Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года

Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года. В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 1 января по 31 декабря 2019 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!