Порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов будет снижен до €200

На территории стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нового года начнут действовать новые правила ввоза товаров физическими лицами. Утвержденные сегодня Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) правила затронут в основном интернет-покупки и международные службы их доставки.

Из сообщения ЕЭК следует, c 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 кг.

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов. Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы, то уже в 2020 году — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг «перевеса».

При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.

В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные ставки. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро, в Армении — 200 тысяч драм (порядка 350 евро), в Беларуси — 22 евро. Решение унифицирует верхний «порог» беспошлинного провоза. При этом Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

В октябре стало известно, что «Почта России» предложила свой вариант решения вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС из-за рубежа. По ней нынешний порог в €1 тыс. уменьшится до €200 с 2019-го, до €100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 года.