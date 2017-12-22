+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Право и налоги RSS

Порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов будет снижен до €200

На территории стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нового года начнут действовать новые правила ввоза товаров физическими лицами. Утвержденные сегодня Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) правила затронут в основном интернет-покупки и международные службы их доставки.

Из сообщения ЕЭК следует, c 1 января 2019 года в течение одного календарного месяца без уплаты таможенных пошлин, налогов можно будет заказать товары на общую сумму до 500 евро и весом не более 31 кг.

С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до 200 евро и 31 кг. При этом будут сняты все ограничения по времени и количеству заказов. Кроме того, вместе с нормами беспошлинного ввоза с 1 января 2020 года будет существенно снижена величина таможенной пошлины за превышение лимитов. Если в 2018-2019 годах за превышение нормы придется заплатить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы, то уже в 2020 году — 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг «перевеса».

При этом страны могут вводить дополнительные ограничения, снижающие нормы ввоза.

В настоящее время в странах ЕАЭС действуют разные ставки. В Казахстане, Кыргызстане и России порог беспошлинного ввоза составляет 1000 евро, в Армении — 200 тысяч драм (порядка 350 евро), в Беларуси — 22 евро. Решение унифицирует верхний «порог» беспошлинного провоза. При этом Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.

В октябре стало известно, что «Почта России» предложила свой вариант решения вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС из-за рубежа. По ней нынешний порог в €1 тыс. уменьшится до €200 с 2019-го, до €100 — с 2020-го и до €50 — с 2021 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

11 декабря / Комментарии
Посылки ждут ИНН: к нововведениям оказался никто не готов

Посылки ждут ИНН: к нововведениям оказался никто не готов

Тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за новых правил Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

далее →

8 декабря / Комментарии
Российские интернет-магазины получили нулевой НДС на экспорт

Российские интернет-магазины получили нулевой НДС на экспорт

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о применении нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при отправке посылок за рубеж. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

далее →

6 декабря / Комментарии
Таможня запросит ИНН при доставке из иностранного интернет-магазина

Таможня запросит ИНН при доставке из иностранного интернет-магазина

Логистические компании Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, доставляющие покупки с Amazon, eBay, iHerb и др., начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН при оформлении доставки покупок из иностранных интернет-магазинов

далее →

4 декабря / Комментарии
АКИТ: Robokassa и «Яндекс.Платёжка» помогают недобросовестным интернет-магазинам

АКИТ: Robokassa и «Яндекс.Платёжка» помогают недобросовестным интернет-магазинам

Недобросовестные онлайн-магазины используют сервисы вроде Robokassa и «Яндекс.Платёжка», чтобы продавать товары без печати чека и уходить от налогов. Об этом говорится в письмах Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в ЦБ и ФНС.

далее →

30 ноября / Комментарии
К 2020 году одежда и обувь будут маркированы QR И DATA MATRIX кодами

К 2020 году одежда и обувь будут маркированы QR И DATA MATRIX кодами

В ближайшие два года в России планируется ввести маркировку ряда товаров: кожаной обуви, верхней одежде, костюмах, блузках, сорочках, постельном белье и текстиле для столовой, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!