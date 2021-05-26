Разработчик и интегратор платежных решений Assist собрал данные о том, как выглядел портрет онлайн-покупателя в I квартале 2021 года.

В 3 раза выросло число тех, кто регулярно делает 1-3 онлайн-покупки в неделю (по сравнению с I кварталом 2020 года).

57% онлайн-покупателей оплачивают покупки с телефона.

При этом 30% используют для онлайн-оплаты pay-сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).

Самый популярный pay-сервис — Apple Pay (86%), затем Google Pay (13%).

40% онлайн-платежей осуществляется с сохранением данных карты (привязка карты к pay-сервисам, платежи в один клик). Для сравнения — год назад таких платежей было 29%.

48% онлайн-покупателей расплачиваются картой Visa, 42% — картой Mastercard, 10% — картой «Мир».

Самые популярные карты для оплаты онлайн-покупок: Visa Classic (20%), Mastercard World (18%), Visa Rewards (14%) и Mastercard Platinum (13%).

Самые популярные банки: Сбербанк (51%), Тинькофф (14%) и Альфа-банк (9%).