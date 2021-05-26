+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Портрет онлайн-покупателя в I квартале 2021 года

Разработчик и интегратор платежных решений Assist собрал данные о том, как выглядел портрет онлайн-покупателя в I квартале 2021 года.

В 3 раза выросло число тех, кто регулярно делает 1-3 онлайн-покупки в неделю (по сравнению с I кварталом 2020 года).

57% онлайн-покупателей оплачивают покупки с телефона.

При этом 30% используют для онлайн-оплаты pay-сервисы (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay).

Самый популярный pay-сервис — Apple Pay (86%), затем Google Pay (13%).

40% онлайн-платежей осуществляется с сохранением данных карты (привязка карты к pay-сервисам, платежи в один клик). Для сравнения — год назад таких платежей было 29%.

48% онлайн-покупателей расплачиваются картой Visa, 42% — картой Mastercard, 10% — картой «Мир».

Самые популярные карты для оплаты онлайн-покупок: Visa Classic (20%), Mastercard World (18%), Visa Rewards (14%) и Mastercard Platinum (13%).

Самые популярные банки: Сбербанк (51%), Тинькофф (14%) и Альфа-банк (9%).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

25 мая / Комментарии
Сколько стоит выйти замуж? Анализ цен и спроса на свадебные товары

Сколько стоит выйти замуж? Анализ цен и спроса на свадебные товары

Спрос на платья и другие аксессуары для невест на Авито в апреле-мае 2021 года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, узнали аналитики Авито. Дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 000 рублей.

далее →

24 мая / Комментарии
Исследование Tinkoff Data: рынок доставки еды, продуктов и готовых рационов

Исследование Tinkoff Data: рынок доставки еды, продуктов и готовых рационов

Аналитический проект Tinkoff Data провел исследование рынка доставки еды, продуктов и готовых рационов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. В рамках исследования проводилась оценка изменений за год пандемии и анализировались основные тренды.

далее →

24 мая / Комментарии
Beauty-тренды весны 2021. Россияне решили потратиться на красоту

Beauty-тренды весны 2021. Россияне решили потратиться на красоту

Россияне стали активнее покупать beauty-товары более высокого ценового сегмента, свидетельствуют данные исследования Lamoda. В период с 15 февраля по 15 мая 2021 года средняя стоимость одного beauty-товара, купленного на платформе, выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

далее →

18 мая / Комментарии
Ozon объявляет финансовые результаты за первый квартал 2021 года

Ozon объявляет финансовые результаты за первый квартал 2021 года

E-commerce площадка Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года.

далее →

18 мая / Комментарии
Россияне готовятся к лету: аналитика сервисов экосистемы Сбера

Россияне готовятся к лету: аналитика сервисов экосистемы Сбера

Онлайн-сервисы СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали, как россияне покупали низкокалорийные продукты, спортивное питание и биодобавки в течение 2021 года, а врач-диетолог СберЗдоровья дал советы, как правильно питаться и принимать БАДы, чтобы похудение было не только эффективным, но и безопасным для здоровья.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!