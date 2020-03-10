Посетители магазинов «Магнит» помогут животным в приютах

Компания Mars, розничная сеть «Магнит» и фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запустили совместную благотворительную программу. До 30 апреля 2020 года каждый покупатель кошачьих кормов Mars в магазинах «Магнит» может сделать пожертвование, которое пойдет на покупку питания подопечным приютов для домашних животных.

В благотворительной акции принимают участие все магазины сети «Магнит». Каждый зарегистрированный чек на сайте денькошек.рф (catday.ru/partners/magnit) прибавляет 100 граммов сухого корма для поддержки подопечных фонда «РЭЙ». Приняв решение помочь приютам, участник акции отказывается от гарантированного приза — 50 рублей на счет мобильного телефона. По окончании акции организаторы подсчитают общую сумму чеков, определят размер пожертвования и передадут его представителям фонда «РЭЙ».

«Широкая география компании „Магнит“ позволяет каждому поучаствовать в доброй акции и поддержать пушистых питомцев. Проект стартовал в магазинах всех форматов, поэтому помочь очень просто: приходя за необходимыми товарами в „Магнит“, можно также внести свой маленький, но очень ценный вклад в создание комфортных условий для жизни животных в приютах», — рассказала руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Надежда Галактионова.

«Под опекой фонда „РЭЙ“ находится более 40 приютов в пяти регионах, в которых проживает около 1000 кошек в поисках дома. Конечно же, основная статья расходов на их содержание — это покупка качественного корма. Поэтому для нас так важно наше многолетнее сотрудничество с компанией Mars и все новые совместные проекты. За все время нашей работы мы получили в качестве помощи более 60 тонн корма для собак и кошек от Mars Petcare, это колоссальная поддержка для нас и наших подопечных, порой позволяющая действительно спасти жизни животных», — говорит директор благотворительного фонда «РЭЙ» Екатерина Панова.