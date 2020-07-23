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После кризиса объем интернет-торговли в Москве вырос в 1,5 раза

Оценивая темпы восстановления Москвы после кризиса, Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, сообщил в интервью Business FM, что объем интернет-торговли в Москве вырос более чем в полтора раза к докризисным показателям. Также он отметил, что по некоторым позициям рост оставляет 60-65%.

«Если мы посмотрим посещаемость торговых центров, то она пока не достигла значений прошлого года, но при этом выручка превышает показатели прошлого года. Это происходит за счет того, что интернет-торговля, мелкооптовая торговля, которая в основном и реализуется через дистанционную доставку, выросла к докризисным показателям более чем в полтора раза, по некоторым позициям рост составляет 60–65%», — рассказал чиновник.

По мнению Владимира Ефимова, сфера торговли на данный момент практически восстановилась до прежнего уровня. Оборот столичной торговли оценивается примерно на уровне прошлого года и составляет порядка 30 миллиардов рублей в ежедневном исчислении.

Автор: Александр
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