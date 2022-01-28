После новогодних праздников россияне сели на диету

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал продажи продуктов категории «правильное питание». В выборку попали батончики, джемы, соусы без сахара, сжигатели жира и протеин. Также сравнили продажи на молочный шоколад, торты, пирожные, сладкую газированную воду и конфеты. Периоды аналитики: 1-10 января и 11-21 января 2022 и аналогичные периоды годом ранее. Сервис анализирует общие продажи из более 120 ритейлеров в 150 городах РФ.

После новогодних праздников с 11 по 21 января россияне стали в 7,7 раз чаще заказывать батончики без сахара чем в период с 1 по 10 января — это самый резкий скачок продаж среди «правильных» продуктов. Специализированные продукты с сжигателями жира также стали пользоваться популярностью: их стали заказывать в 2,3 раза чаще после длинных выходных.

Джемы, соусы и арахисовые пасты без сахара стали в 2 раза чаще пользоваться популярностью у покупателей. Протеиновое печенье и батончики стали класть в корзину в 1,7 раза чаще, чем на каникулах.

Для сравнения в аналогичный период в 2021 году россияне также проявляли тенденцию к здоровому питанию после праздников, но не так выраженно. Например, в среднем продажи продуктов с протеином или без сахара пользовались спросом в 1,7-2 раза выше, чем в длинные каникулы.

Онлайн-сервис проанализировал продажи и на популярные сладости, которые часто выбирают к новогоднему столу. Спрос на молочный шоколад снизился в 2 раза, при этом продажи конфет, тортов, газировки и пирожных сохранился на уровне праздничных дней. В аналогичный период годом ранее россияне не торопились избавляться от сладкого в рационе — после новогодних выходных молочный шоколад продавался чаще в 1,3 раза, а шоколадные конфеты — в 1,5.